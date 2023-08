Rubiales se disculpa por su beso a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial de fútbol

El presidente de la RFEF pide disculpas por el incómodo momento con una de las estrellas de la Selección, después del aluvión de críticas del Gobierno en funciones por su comportamiento

"Seguramente, me he equivocado". Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha pedido disculpas públicas al admitir de manera oficial que se equivocó tras el revuelo generado por el beso en la boca que le dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas después de que la Selección española femenina se proclamara campeona del mundo en Sidney.

En un vídeo enviado a los medios por el departamento de Prensa de la RFEF, Rubiales comienza diciendo que están "ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español", el campeonato mundial, algo por lo que llevan "trabajando mucho tiempo" y se sienten "orgullosos". "Pero también hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde, pues seguramente, me he equivocado. Lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes", afirma.

"A partir de ahí, aquí no se entendía. Lo veíamos algo natural, normal, y para nada con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo. Desde luego, si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra", asegura Rubiales. El máximo dirigente de la RFEF apunta en el vídeo que además tiene que "aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado".

Asimismo, añade que, en unas declaraciones suyas efectuadas anoche en 'El Partidazo de COPE', dijo que el caso le parecía "una idiotez por eso, porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí que se lo han dado". "También quiero disculparme ante estas personas, porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera seguramente tendrán sus motivos", asevera.

Rubiales admite que está "apenado porque ante el mayor éxito" de la "historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, ya es la segunda Copa del Mundo", "esto haya empañado en cierto modo la celebración". "Creo que hay que darles el mérito a estas mujeres y al equipo liderado por Jorge Vilda, y esto se tiene que celebrar por todo lo alto", finaliza Luis Rubiales.

Oleada de críticas

El beso en la boca de Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas se viralizó en las redes sociales el domingo y provocó una oleada de críticas de miembros del Gobierno en funciones como la titular de Igualdad, Irene Montero, el de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la de Defensa, Margarita Robles, que exgieron explicaciones y disculpas al presidente de la RFEF y calificaron el beso de "inaceptable" o de "violencia sexual y abuso de poder".