Bernardo Silva escupe al escudo del Real Madrid a 24 horas de la Champions

El portugués del Manchester City ningunea la mística del club madridista y achaca todos sus éxitos a la plantilla blanca. Mañana martes, ida de semifinales entre ambos equipos en el Bernabéu

Hay cosas que no cambiarán jamás, y una de ellas es el desprecio del mundo anglosajón hacia el Real Madrid. Da igual que no seas británico, sino simplemente un portugués fichado a golpe de talonario por un Manchester City que lleva dos años tratando de colocarte en el mercado para desembarazarse de ti, que el discurso contra el catorce veces campeón de Europa se interioriza y se hace propio. El último en mostrar cómo le luce el pelo ha sido precisamente Bernardo Silva, centrocampista ofensivo luso de los citizens, que ha intentado por todos los medios desmitificar a su rival en semifinales de Champions, una eliminatoria que comienza mañana martes.

Fue tras el partido de su equipo ante el Leeds de esta semana, en el que los pupilos de Pep Guardiola se impusieron 2-1 y continúan su pulso por el título de la Premier con el Arsenal. Y ahí, Bernardo Silva, que lleva dos años sonando como refuerzo para el Barcelona, soltó la andanada. Interrogado acerca de la mística del escudo y la camiseta madridsita en Europa, escupió hacia arriba. "No se trata del escudo, nunca se trata del escudo. Si el Madrid no tuviera a Modric, Kroos, Vinicius o Benzema… no ganaría nada, porque la camiseta no lo hace por sí sola”, soltó el portugués. Como si Luca, Toni, Vini o Karim llevaran jugando en el club blanco desde 1955, cuando cayó La Primera, y luego en las otras trece.

Bernardo Silva, que debe andar aún escocido después de la salvaje remontada madridista el año pasado ante su equipo en el Bernabéu, con aquella apoteosis de Rodrygo (a quien por cierto no menciona, en otro intento de ninguneo más), añadió que "Les tenemos mucho respeto, sí, pero ningún miedo. ¿Por qué deberíamos tenerlo? Seríamos estúpidos si no los respetáramos, pero tenemos como objetivo eliminar al Real Madrid sabiendo que perdimos el año pasado en circunstancias difíciles. Esta vez intentaremos que sea diferente". Otra vez, ningún mérito al equipo madridista. El sino de los que tienen como casa el Santiago Bernabéu. Al menos no dijo que fue una victoria "vergonzante"...

Rooney, otro que tal baila

El odio sarraceno de los británicos hacia el Real Madrid ya vivió unas horas antes un nuevo episodio con el 'análisis' (sic) de Wayne Rooney de la eliminatoria entre los blancos y el Manchester City en su columna semanal en The Times. El ex futbolista británico escribió en el prestigioso rotativo inglés que "El Manchester City no solo ganará al Real Madrid en la semifinal de Champions, sino que lo va a machacar". Al menos, después de tirar la caña, recogió algo de sedal por si acaso, que hay que seguir escribiendo. "Puedo estar equivocado, pero creo que el City está en otro nivel. Nunca se puede descartar un equipo con la experiencia y la historia de Madrid, pero yo no apostaría por ellos".