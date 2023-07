Un atentado en Auckland desata el miedo en el Mundial Femenino de Fútbol

Un tiroteo en la ciudad de Auckland , la más poblada de Nueva Zelanda, dejó al menos tres muertos y por lo menos seis heridos este jueves según informaron fuentes locales, todo ello unas pocas horas antes del inicio de la ceremonia de inauguración del Mundial Femenino de Fútbol que tendrá lugar en ese país, y en las inmediaciones del estadio Eden Park, sede del primer partido del torneo.

A las 7.23 hora local (19.23 GMT del miércoles) y en un sitio de construcción en la zona central de la ciudad, un atacante entró en un edificio y abrió fuego de manera indiscriminada, según la Policía. "Con profundo pesar puedo confirmar que dos personas han sido asesinadas", dijo el primer ministro neozelandés, Chris Hipkins, en un comunicado. La Policía confirmó poco después que el agresor también murió en el ataque, por lo que la cifra de fallecidos se elevó a tres. Al menos otros seis individuos resultaron heridos, entre ellos un policía. Tres de ellos están en estado de gravedad.

Auckland city centre in lockdown just hours before the start of @FIFAWWC Armed police on streets after reports of a shooting. Incident not far away from where fan park is due to open in around 2 hours. Incident not thought to be linked to World Cup at this stage pic.twitter.com/TpUfazAKVL