Topuria hace historia en la UFC: así fue su K.O. para convertirse en el campeón

El luchador español no cumplió su palabra de ganar en el primer asalto, pero sí lo hizo en el segundo noqueándolo. Superó a Volkanovski y se llevó el cinturón de peso pluma de la UFC.

Ilia Topuria llegó a California viendo su futuro. Un poco distorsionado, pero lo veía. El Matador no se cansó de avisar de que iba a noquear a Alexander Volkanovski en el primer asalto, pero ahí estuvo su pequeño error. Realmente el hispono-georgiano tumbó a su rival en el segundo round y se convirtió en el campeón del peso pluma de la UFC. Ahora, no sabremos si sucederá o no, pero después de haber entrado en la historia del deporte de nuestro país y mundial ya está intentando retar a Conor McGregor para verse las caras en Madrid.

Desde hace semanas se hablaba de la pelea de Ilia Topuria contra Volkanovski como si de una final de Roland Garros de Rafa Nadal se tratase. No andaba mal desencaminada la gente porque manteniendo las distancias con los tipos de deportes que son, el luchador se ha convertido en el primer español que ha logrado proclamarse campeón de una modalidad tan dura como es la UFC y en la que tanto nivel hay.

💪🏻 ¡LO DIJO! ¡LO AVISÓ! ¡LO HIZO!



🇪🇸 ¡EL ESPAÑOL GANA POR KO EN EL SEGUNDO ASALTO!



🏆 @TOPURIAILIA ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL MUNDO!



📹 @UFCEspanol



Antes de la pelea habían llamado de todo a Ilia Topuria. Le dijeron arrogante por mostrar la confianza en sí mismo. Puede que se excediera con algunas palabras, pero así es este espectáculo y lo que sucede fuera del octógono no importa cuando ambos peleadores se meten en él. En el primer asalto ambos luchadores se guardaron un poco de respeto, aunque es cierto que el español estaba más cómodo esquivando los golpes de su rival y lanzando alguna patada que Volkanovski se comía.

A por McGregor

Pero fue en el segundo asalto cuando Ilia Topuria no quiso esperar más y tumbar a Volkanovski con una serie de golpes que lo mandaron a la lona. El luchador español tenía el cinturón, España la foto. Y es que una vez vio que había dejado K.O. a su rival el rostro del hispano-georgiano lo decía todo. Entre no creérselo y que lo consiguió. Rodeado de un montón de celebridades de nuestro país que viajaron hasta California para acompañarle. De su familia. De amigos.

"Es hora de UFC en España. Cono McGregor si todavía tienes bo!@$ te veo en España" @Topuriailia #UFC298

Topuria ha conseguido ese cinturón con un 15-0 brutal, pero quiere más. Con motivo de la celebración de un combate de UFC en el Santiago Bernabéu ya ha retado a Conor McGregor uno de los rostros más reconocibles de este deporte en los últimos años. "Si todavía tienes pelotas, estaré esperándote en España", dijo dirigiéndose al irlandés una vez se proclamó campeón del peso pluma.