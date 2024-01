El chaval de 16 años en el Mundial de Dardos que tiene a todo el mundo loco

Un adolescente británico se planta en la final del Mundial de Dardos y la imagen de su partida de nacimiento para demostrar que nació en 2007 se hace viral. Su físico no ayudaba

Los anglosajones son especiales para todo, sobre todo para llevar la contraria: conducen por la izquierda, le ponen la misma salsa a todas las comidas, hacen balconing y van a Magaluf de marcha... Incluso consideran a los dardos, eso de lanzar saetas pequeñas con la mano contra una diana, un deporte. Pero no un deporte cualquiera, no. Uno de masas. Y en el Mundial de este año hay un chico de 16 años que está rompiendo los moldes.

Se llama Luke Littler, y no es más que un adolescente con una estética absolutamente opuesta a lo que debería ser un adolescente... e incluso un deportista profesional. Más bien anchote, con más pelo en el rostro que un Barbapapá, el adolescente se ha plantado en la final de la categoría causando sensación en los tabloides ingleses, que dedican sus contraportadas (que realmente son las portadas de las ediciones deportivas) a este deporte y a este chico.

Proof he really is a wonderkid. Luke Littler’s birth certificate shows ‘The Nuke’ really is a child prodigy. pic.twitter.com/7fJ3O6Qq6u — TalkTV (@TalkTV) January 2, 2024

Luke Littler juega hoy a las 21:00 la final del Mundial. Numerosos aficionados han especulado sobre su edad y esgrimiendo como argumento el físico del joven jugador inglés. Tanto que en las últimas horas se ha filtrado en las redes sociales el certificado de nacimiento de Littler en el que se disipan todas las dudas que ha suscitado su físico entre los aficionados, ya que en este escrito aparece registrado que Littler nació el 21 de enero de 2007.

Littler ha reconocido que no tiene el GCSE, el equivalente a la ESO en España, pero considera que sí ha aprobado dentro del mundo del deporte. “No tengo ningún título de GCSE, y posiblemente todo el mundo tenga más títulos que yo, pero yo he aprobado en el mundo del deporte. Si me gustaría mandar un mensaje a los jóvenes que me ven como un modelo a seguir: si entrenan podrán llegar donde estoy yo”.

Littler se enfrentará esta misma noche en la final del Mundial de dardos a, por supuesto, otro británico, Luke Humphries, que protagonizó, dicen los expertos, una de las más salvajes remontadas de la historia precisamente en toda una semifinal del Mundial. El niño contra el remontador. Si es usted angolosajón imagino que pasará una noche estupenda viendo lanzar dardos.