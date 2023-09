Chicharito lleva la contraria a todo el mundo y así describe a Cristiano Ronaldo

El atacante mexicano, que jugó una temporada cedido en el Real Madrid y coincidió con el luso, desveló la forma de ser del portugués, diferente a la opinión que se tiene habitualmente de él.

Cristiano Ronaldo continúa haciendo historia en el mundo del fútbol y aunque está en una liga menor como es la de Arabia Saudí, sigue dando mucho que hablar. El último que ha desvelado, desde su punto de vista, cómo es la personalidad del jugador portugués dentro del vestuario ha sido Chicharito Hernández, que coincidió en la campaña 2014-15 con él en el Real Madrid.

El fútbol árabe está disfrutando de la segunda juventud de Cristiano Ronaldo. El ex futbolista del Real Madrid, Manchester United o Juventus sigue haciendo goles sin parar defendiendo el escudo del Al-Nassr. El luso ha asegurado tras su último partido que sigue amando jugar a este deporte a pesar de la edad que ya tiene (35 años) y que no piensa colgar las botas hasta que sus piernas digan basta.

Lo que está claro es que Cristiano Ronaldo ha protagonizado una carrera exitosa llena de títulos y cargada de goles, pero de lo que siempre se ha hablado, y mucho, es de su actitud y personalidad. A nadie se le escapa que su mentalidad es ganadora y está enfocado en triunfar y ser el mejor, algo que hemos visto todos con el pique particular que mantuvo con Leo Messi durante más de una década por llevarse cada Balón de Oro.

Este gol de Chicharito en 4tos de Champions tras una jugada increíble de Cristiano es uno de los que más ilusión me ha hecho. 🤍🇲🇽

pic.twitter.com/sflqTubPiy — MadridTotal (@MadridTotal_) August 26, 2023

Por otro lado, hay una parte de Cristiano Ronaldo que sólo conocen los que están cerca de él. Se trata de su forma de ser dentro del vestuario. Muchos futbolistas como, por ejemplo, Gareth Bale, han comentado en varias ocasiones que si el Real Madrid ganaba por goleada y el luso no conseguía ver portería se enfadaba y lanzaba las botas al vestuario o cosas de ese estilo.

Chicharito habla de Cristiano

Ahora el último en hablar ha sido Javier 'Chicharito' Hernández, que militó una temporada en calidad de cedido en el Real Madrid, coincidiendo allí con Cristiano Ronaldo. El delantero mexicano, recordado por aquel gol al Atlético de Madrid en la Champions League, en el que casualmente recibió la asistencia del actual jugador del Al-Nassr. El ex del West Ham o Sevilla, entre otros, desveló cómo es realmente el portugués.

Chicharito Hernández en entrevista con Ibai, acerca de Cristiano Ronaldo:



" Cualquier cosa que se me ofreciera siempre me ofreció muchísima ayuda...

pic.twitter.com/9ils5fyVUa — ✨ℝ𝕠𝕞𝕚 𝑽𝒊𝒖𝒅𝒂𝑫𝒆𝑪𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒂𝒏𝒐𓃵 (@rom_madridista) December 4, 2022

"Más allá del respeto, de la admiración y todo lo increíble que es tenerlos a ellos como compañeros, son herramientas que tienes a favor de tenerlas contigo y no tenerlas en contra", dijo sobre los jugadores con los que compartió vestuario en el Santiago Bernabéu. "Tiene mucho impacto jugar con Cristiano. Algo fenomenal dentro de un vestuario también es como es él, no he conocido a ningún jugador y yo lo puedo confirmar, que diga que es una persona difícil o complicada", opinó Chicharito Hernández en una entrevista que concedió a Paramount+.