Nuevo fracaso del Barça en Europa: caen en Old Trafford (2-1) y son eliminados

El Manchester United se impuso al Barcelona por 2-1 en el Teatro de los Sueños y certifican un nuevo batacazo continental de los azulgranas, que quedan eliminados de la Europa League.

El Barcelona perdió 2-1 frente al Manchester United y quedan eliminados de la Europa League. Los goles de Fred y Antony contrarrestaron el de Lewandowski, que llegó con un polémico penalti. Los azulgranas fueron mejores en el primer tiempo, pero sufrieron en el segundo acto, donde Old Trafford se convirtió en una pesadilla para ellos.

Segundo año consecutivo saliendo de la Champions para acabar en la Europa League y segundo año que los culés firman otro fracaso. Parece que más que al fútbol en las competiciones del viejo continente juegan a La Oca. De fracaso en fracaso y tiro porque me toca. Los de Xavi cayeron y ahora sólo les queda pensar en la Liga y en la Copa del Rey.

Las ausencias de Dembélé y Pedri por lesión marcaban el once de Xavi Hernández, pero es que el técnico azulgrana tampoco podía contar con un Gavi que tenía que cumplir sanción. De esta forma, Ter Stegen defendía la portería, Koundé, Araújo, Christensen y Balde actuaban en la defensa y por delante estaban Busquets, Kessié, De Jong y Sergi Roberto. Como hombres más adelantados, Raphinha y Lewandowski. Ansu Fati, otra vez, en el banquillo.

Durante el choque no se vio a ese Manchester United tan peligroso que hizo gala en el Camp Nou, pero es verdad que nada más arrancar el encuentro disfrutaron de una de las mejores ocasiones. Fue Bruno Fernandes el que le ganó la espalda a Balde, pero el héroe azulgrana, un alemán rubio llamado Ter Stegen, estaba ahí para meter un pie providencial y evitar el primero de los reds devils.

Y es que por el lado de Alejandro Balde llegaron los acercamientos más peligrosos del Manchester United en el primer tiempo. Al ya citado de Bruno Fernandes habría que añadir otro del luso que también detuvo Ter Stegen y otro disparo con el que Fred casi sorprende al germano, pero envió el balón por encima del travesaño.

Pero si hablamos de Alejandro Balde también hay que hacerlo en la parcela ofensiva y el canterano fue capaz de sacar a los 15 minutos un penalti a Bruno Fernandes. Una pena máxima que en muchos partidos no serían, en otros tantos sí y que es tan gris que cualquiera hablará de Negreira al referirse a él. Lewandowski no falló, aunque hubo suspense porque De Gea llegó a tocar el cuero con la punta de los dedos.

Poco a poco el Manchester United se fue diluyendo y lo dicho, ni rastro de aquel equipo que firmó un partidazo en el Camp Nou. Posiblemente, el regreso a la defensa más fiable que posee Xavi Hernández jugó un papel fundamental para ir secando a futbolistas como Rashford, Sancho o Weghorst.

Antes del descanso Casemiro, experto en todo tipo de batallas, evitó el segundo al tapar un disparo de Kessié tras un regalo calamitoso de David de Gea. Con el 0-1 y la clasificación momentánea del Barça se llegó al intermedio y tras él Ten Hag movió ficha metiendo al hombre de los 100 millones: Antony. Y no intervino el brasileño, pero sí su compatriota Fred para, a los 2 minutos del segundo acto, igualar el encuentro y la eliminatoria con un zapatazo ajustado al palo al que no llegó Ter Stegen.

El Manchester United comenzó a sacar su mejor versión y el Barça la sufría. Los de Xavi Hernández eran incapaces de llegar al área de Ter Stegen y todo el peligro lo generaban los mancunianos, aunque entre ese dominio de los locales De Gea metió una mano salvadora ante un remate a bocajarro de Jules Koundé tras un buen centro medido de Frenkie de Jong.

Antony marca la diferencia

Los de Ten Hag eran mejores en el segundo tiempo y buscaban ese gol con el que romper el empate. Tras un par de rechaces, el balón cayó a Antony, que metió el interior para poner el cuero en el lugar justo donde Ter Stegen no llegase. Explosión de felicidad en Old Trafford y a los culés no le quedaba otra que remar a contracorriente durante un cuarto de hora.

Entró Ansu Fati y el Barcelona seguía sin encontrar la vía para acercarse al área de De Gea. Tampoco ayudaba, obviamente, el tiempo que perdían los locales, y los insuficientes cinco minutos que dio Turpin. La tuvo Lewandowski, pero Varane la salvó bajo palos y llegó el pitido final y se confirmaba otra debacle europea del cuadro azulgrana, que ahora tendrá que centrar todos sus esfuerzos en la Liga y en la Copa, donde se enfrentará al Real Madrid en las semifinales.