Ancelotti se harta de rumores: "Tengo contrato hasta 2024, no sólo hasta mañana"

El técnico italiano es martilleado con preguntas acerca de su continuidad en el Real Madrid en la previa de la final copera. Jagoba Arrasate: "Esto es el sueño de todo un pueblo"

Otra vez a vueltas con su futuro, como si no ganar la final de Copa del Rey de este sábado (22:00 horas) ante Osasuna, en el sevillano estadio de La Cartuja, fuese a suponer una suerte de guillotina que dejaría descabezado a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. El transalpino espera ganar el título ("supondría cerrar un círculo"), reconoce que la celebración no sería demasiado efusiva y augura un partido más igualado de lo que la gente piensa.

Pero que a Ancelotti le traen por la calle de la amargura respecto a su continuidad de blanco es un hecho. "¿Que si me juego mi futuro estos próximos días, en la final de Copa ante Osasuna y en la eliminatoria de Champions con el City? Pues no, me juego una final de Copa y una semifinal de Champions, nada más. No me juego mi vida. Primero, la final de la Copa, una competición que no parece importante al principio y después, lo es. Posteriormente, las semifinales de un torneo que ojalá acabemos con un trofeo nuevo en las vitrinas. Mi futuro está muy claro porque mi contrato caduca en 2024, no mañana".

Pero la Prensa seguía cargando. "¿Si será mi última final? Jugar una final siempre ilusiona muchísimo. Personalmente, siempre pienso que podría ser la última. Toca disfrutar, porque nunca sabes cuál será la última. Es un partido especial, lo jugamos por méritos propios. A por la Copa". E insistía: "¿Que si me juego el puesto en once días? No es correcto hablar de esto hoy. Yo tengo un cariño extraordinario con el presidente y con José Ángel Sánchez. Eso es suficiente".

Al menos, es cierto: fue suficiente y se habló algo más de la final. "Le he dicho personalmente a Jagoba Arrasate (entrenador de Osasuna) que será igualado, competido, contra un rival muy fuerte. Es un partido importantísimo para ellos y debemos estar listos. Será difícil", dijo. Además, incidió en que "estamos centrados en ganar mañana (por el sábado), supondría alzar en dos años todos los títulos que serían posibles. Cerrar ese círculo sería muy bonito".

Para finalizar, Ancelotti no cerró la puerta a la titularidad de Modric, lesionado la semana pasada y cuya presencia ante Osasuna estaba en seria duda ("Si no se siente cómodo, no arriesgaremos. Pero si se siente cómodo, jugará") y confirmó que ganar la Copa es motivo de alegría... pero que otros títulos alegran más. "Cuando ganas, celebras. Y luego hay maneras, claro. El Nápoles ha ganado la Serie A tras muchas décadas y entiendo, por ejemplo, su euforia. Lo de nosotros tal vez será diferente, pero claro que celebraremos si ganamos", indicó.

Arrasate: "Nos brillan los ojos"

Por su parte, Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, era el fiel reflejo de la tremenda expectación que la final copera ha despertado en una ciudad, la navarra, y una afición, la rojilla. Es el partido de sus vidas. "Estamos haciendo las cosas bien. Hemos generado una ilusión terrible en nuestra afición y ahora falta poner la guinda al pastel con este título de Copa. Sólo con ver cómo les brillan los ojos a los jugadores... Pero no sólo les brilla a ellos, también a toda la afición, a los familiares, a toda la familia rojilla. Nos trasladan esa ilusión que tienen y eso nos da fuerza. Sabemos que éste es el sueño de todo un pueblo".

Pero el técnico rojillo tiene los pies en el suelo: "No somos expertos en finales. Queremos preparar bien la cita y competir. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que es muy fiable en las finales y solo una versión muy buena de Osasuna puede hacer que tengamos opciones. Queremos que se vea un Osasuna reconocible, que saquemos nuestra mejor versión. Sólo así podremos soñar".