Así será la fiesta del Madrid: de recibir el trofeo en Valdebebas, hasta Cibeles

Este domingo el madridismo vivirá una jornada de fiesta, ya que los jugadores celebrarán en la céntrica fuente el 36º título de LaLiga junto a sus aficionados tras las visitas políticas.

Los aficionados del Real Madrid disfrutarán este domingo con sus futbolistas en la céntrica fuente de Cibeles el 36º título de LaLiga que consiguieron hace una semana los de Carlo Ancelotti tras una victoria contundente frente al Cádiz y la necesaria derrota posterior del Barcelona contra el Girona, que sucumbió por 4-2 en Montilivi. Los jugadores festejaron en el Santiago Bernabéu, donde vieron juntos el choque de los culés, pero decidieron no festejarlo porque este miércoles tenían otra tarea que también cumplieron: sacar el billete para la final de la Champions League.

Hace una semana el Real Madrid se proclamaba campeón de LaLiga EA Sports y los aficionados merengues se lanzaban a la calle a celebrarlo. Miles de hinchas se juntaron en Cibeles pese a saber que los futbolistas no iban a ir. Los jugadores lo celebraron juntos y con sus familias en el Santiago Bernabéu, pero no querían fiestas, ya que este miércoles tenían que ganar al Bayern de Múnich para clasificarse para la final de la Champions League y no querían distracciones. Dicho y hecho. Cumplieron y ofrecieron una nueva noche mágica en Europa.

🏆 ¡Enhorabuena, campeones!



⚽️🚇 Reforzamos el servicio en L2 y L4 este domingo 12 de mayo por la celebración del título de @LaLiga del @realmadrid en la Plaza de Cibeles.#AlFútbolEnMetro pic.twitter.com/ZHOQqxEe9H — Metro de Madrid (@metro_madrid) May 10, 2024

Con la final de la Champions League por disputarse el próximo sábado 1 de junio en Wembley, a los de Carlo Ancelotti ahora sí les toca celebrar. Es cierto que hubo un poco de polémica, ya que en un primer momento se le quería entregar el título ante el Granada. El Real Madrid, sabiendo que los andaluces podrían descender este fin de semana, pidieron que se entregara en el Santiago Bernabéu, pero finalmente el trofeo se le entregará al cuadro blanco en la intimidad este domingo en Valdebebas.

🔥 ¡Así será la celebración de LaLiga del Real Madrid!



🔜 El domingo que viene, rúa por las calles de Madrid en un autobús descapotable



🏦 También visitarán las sedes de la Comunidad y del Ayuntamiento



🏟️ La fiesta en el Santiago Bernabéu será en la última jornada de LaLiga pic.twitter.com/iM1PVeSkJS — Post United (@postunited) May 5, 2024

Será en la Ciudad Real Madrid donde Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le entregue el título a los de Concha Espina antes de las 10:00 horas. Una vez concluya este acto los futbolistas del cuadro blanco y el cuerpo técnico se subirán al autobús para empezar con las rutinarias visitas institucionales. A las 10.30 horas, acudirán a la sede de la Comunidad de Madrid, donde le espera Isabel Díaz Ayuso y, a las 11.30 horas, el Ayuntamiento, donde estarán con el colchonero José Luis Martínez-Almeida.

¿Dos veces a Cibeles?

Posteriormente la plantilla del Real Madrid se desplazará a la plaza de Cibeles en el autobús descapotable, dándose un baño de masas con los aficionados que se hayan vuelto a echar a la calle para festejar el título liguero. Una vez que lleguen a la fuente, el capitán madridista Nacho pondrá la bufanda madridista a la diosa Cibeles y todo el equipo celebrará el título con la afición. Hay que aclarar que toda la celebración será ofrecida en directo por Real Madrid TV, para los hinchas que no puedan ir o sean de fuera de la capital de España.

Hay equipos que tardan décadas en alcanzar una final de Champions.



El Real Madrid Club de Fútbol lleva 6 finales en los últimos 11 años. Dominio total de Europa. La mística merengue. pic.twitter.com/DYETEvhCl2 — Juez Central (@Juezcentral) May 8, 2024

Por otro lado, habrá que ver si este domingo en la celebración se hace alguna mención a un Kylian Mbappé, que ya ha anunciado oficialmente que se marchará del PSG cuando acabe este temporada. Lo que seguro que sucederá es que los jugadores emplazarán a los aficionados a volver a verse las caras en Cibeles tras la final de la Champions League que jugarán el sábado 1 de junio contra el Borussia Dortmund en Wembley, donde los de Carlo Ancelotti esperan poder lograr la Decimoquinta.