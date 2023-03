La denuncia de un exfutbolista: "Me ofrecieron 50.000 euros por dejarme perder"

Aday Benítez, exjugador del Tenerife y del Girona, recuerda que cuando estaba a punto de ascender con el equipo catalán a Primera le llegó una propuesta para caer en un partido decisivo.

Es algo de lo que todo el mundo habla, pero que muy pocos actores implicados se atreven a confirmar. Los finales de cada temporada en el mundo del fútbol suponen un tiempo complicado para aquellos clubes que aún no ha conseguido el objetivo, ya sea ascender, librarse del descenso o, incluso, ganar algún título. Y ese es el momento de los famosos maletines y de las primas por no ofrecer la resistencia necesaria ante el rival y acabar perdiendo un partido.

Un caso así, o mejor dicho, dos, le sucedió a Aday Benítez, el jugador catalán, ya retirado, que disputó una temporada en el Tenerife y que después construyó una más que notable carrera en el Girona, equipo con el que llegó a jugar en Primera División. Aday ha sido el invitado esta mañana en El Bar, el programa que presenta Sique Rodríguez, periodista de la Cadena SER, y ha reconocido abiertamente que "me ofrecieron 50.000 euros por dejarme perder".

Aday Benítez afirma que le ofrecieron 50.000 euros por dejarse ganar



El que fuera capitán del Girona reconoce que la oferta llegó, pero que no la aceptó porque "era absurdo hacerlo. Ese año ascendíamos a Primera, nos quedaba solo un partido de Liga y yo no iba a manchar toda la temporada por un partido. Era absurdo". Respecto al modus operandi de los tramposos, Aday fue claro al contar que "contactan con un jugador, que es el enlace y que coge a sus personas de confianza en el vestuario. En realidad, solo tiene que coger a tres, con que compres un portero, un central y al delantero, lo tienes medio hecho".

Además, Aday Ramírez ha relatado otro hecho que vivió siendo jugador del Tenerife en Segunda División. Todo sucedió en la última jornada de la temporada 2014 cuando el cuadro canario, que no tenía ninguna posibilidad de entrar en playoff se enfrentó en El Molinón al Sporting. "En aquel partido, íbamos a jugar los futbolistas que no lo veníamos haciendo últimamente y al final acabaron jugando los futbolistas que jugaban siempre".

El entrenador, que era Álvaro Cervera, actual técnico del Real Oviedo, "cambió la alineación y perdimos 3-1, pero con goles... Yo esto no lo puedo corroborar, pero a mí me pareció muy raro que no jugáramos los futbolistas a los que nos habían dicho que íbamos a jugar aquel partido", asegura Aday.

"Íbamos borrachos a jugar"

Pero Aday Benítez no se queda ahí, sino que asegura que "el año del ascenso del Girona, íbamos borrachos a jugar, lo normal es que nos hubieran metido diez. Habíamos subido en casa frente al Zaragoza y nos quedaba el partido del Córdoba y llegamos allí y yo no aguantaba de pie el partido", comenta el exfutbolista en una entrevista que, seguro, tendrá consecuencias.