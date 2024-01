El vídeo de Bellingham celebrando que lo dice todo: "Imposible no quererle"

La televisión del Real Madrid publica un vídeo de lo que sucedió nada más ganar la Supercopa al Barça de la estrella inglesa que enamora, aún más, a sus aficionados. Dos frases resuenan

El Real Madrid se llevó con contundencia el primer título de la temporada en juego en una final en la que fue muy superior a un FC Barcelona en horas bajas. La Supercopa de España disputada nuevamente en tierras árabes sirvió para corroborar que ahora mismo el equipo de Xavi Hernández está lejos del de Carlo Ancelotti, que incluso pareció soltar el acelerador para no hacer sangrar más a su eterno rival. Primer título de la temporada… y primer trofeo con la camiseta blanca para la nueva estrella madridista: un Jude Bellingham que sigue enamorando a sus aficionados con cada uno de sus detalles.

O con varios de ellos, tal y como se puede ver en un vídeo publicado por Real Madrid TV sobre la celebración del crack inglés tras el pitido final de un encuentro que acabó en el banquillo para descansar para batallas venideras (que no son pocas). Imágenes en las que quedan claras varias cosas y que han vuelto loco al madridismo por una cosa o por otra.

“Imposible no quererle” es uno de los mensajes más repetidos en las diferentes redes sociales en respuesta al vídeo en cuestión que ya ha corrido como la pólvora. Primero destacar su señorío y deportividad, ya que el ex del Dortmund saluda uno a uno a los jugadores del Barça se los cruce o no en su camino. Señorío que también mostró su entrenador (como siempre) al volver a mostrar su apoyo a un Xavi que, al menos por presión mediática, está en el filo de la navaja.

Segundo y que también han destacado muchos: lo que lo quieren sus compañeros. Aquí entre abrazos, risas y choques de mano una frase destaca por encima del resto: “La primera”. Y es que Bellingham eligió el Madrid principalmente porque es ambicioso y quiere títulos. Todos lo saben y por eso esa frase era la primera reacción de muchos de los que se cruzaba por su camino. Además, se nota que ya es un líder fuera y dentro del campo. Ejemplo el penalti de Vinicius. El inglés confió en su compañero y se lo cedió al brasileño para que completara su hat-trick tal y como captaron las cámaras de Movistar+.

Y tercero, que no deja de ser un chaval de 20 años disfrutando de su sueño que es jugar, tal y como él mismo expresa al final del vídeo, en el mejor equipo del mundo. Lo que es innegable que es muy difícil caer con mejor pie en el conjunto blanco aunque habrá que ver a final de temporada la cantidad de títulos que se suman a la vitrina del Santiago Bernabéu, que es sin duda el termómetro madridista.

🗣️ Jude Bellingham: "Estoy muy feliz, el mejor equipo del mundo para mí." 🤍pic.twitter.com/wSlOaJSocw — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) January 15, 2024