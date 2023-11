Cazan a la agente de Haaland en un palco del Bernabéu y se disparan los rumores

Rafaela Pimienta, representante del delantero noruego del Manchester City y heredera del imperio de Mino Raiola, acudió al estadio del Real Madrid para ver el partido de Champions League.

Este miércoles el Real Madrid recibía al Sporting de Braga en el Santiago Bernabéu en el duelo de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Los pupilos de Carlo Ancelotti golearon por 3-0 a los lusos y certificaron su clasificación para los octavos de final de la máxima competición, pero una de las cosas que llamó la atención del partido fue la presencia de Rafaela Pimienta, la representante de Erling Haaland, en uno de los palcos del feudo de Concha Espina.

El choque entre Real Madrid y el combinado portugués comenzó de forma accidentada porque en el calentamiento se lesionó Kepa y tuvo que jugar Lunin. El guardameta ucraniano detuvo en los primeros minutos una pena máxima y posteriormente los de Carlo Ancelotti se vinieron arriba guiados por un gran Brahim Díaz. El malagueño fue el autor del tanto que abrió la lata en el Santiago Bernabéu y posteriormente cerrarían la goleada Rodrygo y Vinicius, que han estado cuestionado en las últimas semanas.

En el Real Madrid sonríen porque ya se han garantizado estar en los octavos de final de la Champions League, pero todo esto ha quedado un poco de lado después de que en las últimas horas se conociese, según la Cadena Ser, que en el club de Chamartín ha decidido no entrar en la operación por Kylian Mbappé por diferentes motivos, como los deportivos, económicos y sociales. Pero a esto habría que sumarla la presencia de la representante de Erling Haaland en el Santiago Bernabéu.

🚨‼️ ÚLTIMA HORA | El REAL MADRID descarta definitivamente a MBAPPÉ



🗣️ Información @JGALLEGOonfire



📺 ➕ Información EN DIRECTO https://t.co/D70xOxdi9Z pic.twitter.com/QYfdbMnJ76 — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 8, 2023

Y es que en medio de todo el terremoto que está habiendo con el futuro de futbolistas como Kylian Mbappé o Erling Haaland, a los que se les relaciona con el Real Madrid, este tipo de acontecimientos no hacen más que alimentar todos los rumores. Por ejemplo, en el caso del francés, la entidad de Concha Espina emitió un comunicado oficial negando que ya estuviera en contactos con él para tratar su fichaje, ya que realmente es algo que no podría hacer antes del 1 de enero.

Pimienta, en el Bernabéu

Por otro lado encontraríamos el caso de Erling Haaland. Posiblemente el goleador que todos los clubes desean tener, pero que es jugador del Manchester City. Se ha especulado mucho acerca de una posible cláusula que le permitiría salir al Real Madrid, pero eso nunca se ha confirmado. Eso sí, su representante, Rafaela Pimienta, ha asegurado en varias ocasiones que tanto con el noruego como con el resto de jugadores que lleva, siempre en sus contratos se guardan puntos en los que ellos pueden decidir su futuro.

🙄 "He estado más veces aquí. ¿Hablar de HAALAND con FLORENTINO? NO, NO, NO, NO".



RAFAELA PIMENTA, en el BERNABÉU para ver el REAL MADRID-BRAGA, ha hablado EN EXCLUSIVA con @marcosbenito9. #ChiringuitoHaaland. pic.twitter.com/fUQSgZyzgs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 9, 2023

Rafaela Pimienta acudió este miércoles a uno de los palcos privados del Santiago Bernabéu para ver el Real Madrid - Sporting de Braga y eso hizo saltar las alarmas, pero la agente de Erling Haaland, que estuvo acompañada por el ex culé Maxwell. Antes del choque le preguntaron en El Chiringuito acerca de su presencia: "Sí, a ver el partido de Champions. Ya he venido contra el Manchester City". Además, le preguntaron si iba a hablar con Florentino Pérez sobre el noruego, algo que respondió de manera tajante mientras se iba: "No, no, no, no".