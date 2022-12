El futuro de Sergio Ramos pasa por marcharse a Arabia Saudí o Estados Unidos

En una semana en la que se habla del futuro de futbolistas como Leo Messi, Busquets o Cristiano Ronaldo, también ha salido a la luz el nombre de Sergio Ramos. El central andaluz que milita actualmente en el PSG podría estar viviendo sus últimos meses como futbolista del cuadro parisino ya que acaba su contrato el próximo 30 de junio y no parece que desde el Parque de los Príncipes le vayan a proponer ampliarlo.

Después de dos temporadas de calvario con las lesiones, Sergio Ramos se ha vuelto a sentir futbolista en este curso. El camero ha encontrado continuidad y ha firmado grandes partidos con los parisinos, lo que le hizo tener esperanzas de recibir la llamada de Luis Enrique para acudir al Mundial de Catar 2022. Finalmente esa convocatoria no llegó y el ex del Real Madrid tuvo que seguir pensando en el PSG.

🚨#EXCL | Clubs from the MLS and Saudi Arabia are monitoring the situation of PSG's 36-year-old Spanish defender Sergio Ramos.

🇪🇸 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/mQWrOrd9Jt