El tuerto que ha mirado a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz

Ambos tenistas españoles acaban de anunciar que no estarán listos para el torneo de Montecarlo, tradicional comienzo de la temporada de tierra batida, debido a sendas molestias físicas.

Primero fue Rafa Nadal el que anunciaba que aún no estaba preparado para disputar con garantías el Masters 1000 de Montecarlo, torneo que tradicionalmente sirve de inauguración para la temporada de tierra batida. "Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto", escribió en las redes sociales el tenista mallorquín, dominador todopoderoso en las dos últimas décadas de la temporada sobre arcilla.

Nadal no ha podido volver a la competición desde que cayó derrotado y lesionado en el pasado Open de Australia a finales del pasado mes de enero. El español ha vuelto a entrenar, pero no se ve en condiciones de afrontar uno de sus torneos fetiche, que comienza este sábado en el Principado de Mónaco.

Pero aún más sorprendente ha sido la ausencia de Carlos Alcaraz. El tenista murciano había regresado de su lesión en un sobresaliente estado de forma, que le llevó a ganar en Indian Wells y caer en semifinales de Miami, pero tampoco estará en Montecarlo, aquejado de una artritis postraumática en su mano izquierda y molestias musculares en la columna.

"Después de dos meses compitiendo, estoy contento de volver a casa pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias. Tras visitar hoy a mi doctor en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra. Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir", ha comunicado Carlos Alcaraz a través de sus redes sociales.

Madrid y Roland Garros, a la vista

Es de esperar que ambos, Alcaraz y Nadal, números 2 y 14 del ranking de la ATP respectivamente, estén plenamente recuperados para disputar el Mutua Madrid Open, que este año será más extenso, del 24 de abril al 7 de mayo, y, sobre todo, de cara a Roland Garros, que se celebrará en París entre el 28 mayo y el 11 de junio.