El año que Messi se consagró como el mejor de la historia al ganar el Mundial

Leo cerró todos los debates al lograr levantar la Copa del Mundo celebrada en Catar para todos aquellos que le reprochaban que le faltaba este título que sí tenía Diego Armando Maradona.

Leo Messi ha sido, sin duda, en el gran protagonista del mundo del deporte a lo largo de 2022. Muchos ya calificaban al rosarino como el mejor futbolista de la historia, mientras que otros le recriminaban que no hubiera ganado un Mundial. Pues en Catar cerró todos los debates y lideró a la selección de Argentina desde la primera jornada hasta la último para acabar levantando, tras una épica final frente a Francia, la Copa del Mundo.

Durante la última década ha ganado Champions, Ligas y todo tipo de títulos colectivos, pero tenía una espina clavada con la albiceleste. En 2021 comenzó a cambiar todo al ganar la Copa América frente a Brasil en Maracaná, pero la guinda del pastel llegaba con el Mundial de Catar en la que era su última gran oportunidad para lograr alzar como capitán la Copa del Mundo con el combinado de su país.

Un mural de Messi y Maradona en La Plata ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/yFVFK5PhEQ — 𝙅𝘿 (@JuannDis) December 28, 2022

Y es que pese a haber ganado 7 Balones de Oro, las comparaciones con Diego Armando Maradona como el mejor futbolista de la historia estaban a la orden del día. La figura del de Villa Fiorito es más que un ídolo en Argentina, pero con el Mundial de Catar el Pelusa tendrá que compartir esa posición con un Leo Messi al que todos adoran en su país después de años de críticas y de llamarle pecho frío.

El camino en el Mundial

El Mundial no comenzó de la mejor manera para Argentina ya que cayeron derrotados frente a Arabia Saudí. Las críticas y las dudas comenzaron, pero frente a México vivieron su primer match-ball con un choque en el que Leo Messi se echó el equipo a su espalda. Cada encuentro ya era una final para los de Scaloni y en la tercera jornada de la fase de grupos, contra Polonia, la albiceleste no falló, siendo éste el único choque que el rosarino no vio portería en todo el Mundial.

Estaba escrito. Este siempre iba a ser el Mundial de Messi 💙 pic.twitter.com/QvNKjxOfUL — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 22, 2022

En los octavos de final llegó Australia y Leo Messi volvió a salirse, aunque también tuvo gran protagonismo el Dibu Martínez. En cuartos la víctima fue Países Bajos, a la que Argentina venció en la tanda de penaltis. Croacia sucumbió en las semifinales con una goleada y en la final esperaba la Francia de Kylian Mbappé, la vigente campeona del mundo.

Esta final que pasará a la historia como ser la mejor de todos los tiempos vio como Leo Messi hizo un doblete por el hat-trick y Mbappé, pero todo acabó decidiéndose desde la tanda de penaltis. Argentina venció y el ex del Barcelona, con el brazalete de capitán, alzó al cielo de Catar una Copa del Mundo que significaba más para él que el propio título.