Las lágrimas de un mito del Madrid: la reacción más viral con el adiós de Kroos

Cuando parecía un martes más en el mundo del deporte un anuncio ha aparecido de forma repentina para convertirlo en el día del adiós de uno de los mejores jugadores de fútbol de esta última época y posiblemente de la historia. Toni Kroos, a sus 34 años y tras una de sus mejores temporadas en el Real Madrid, ha sorprendido a propios y extraños anunciando que deja el fútbol, un deporte que ha convertido en poesía desde el centro del campo de los blancos y de la selección alemana.

Antes de eso, dos citas claves: la final de la Champions en Wembley en busca de la 15ª del Madrid y la sexta particular (4 con el Madrid y una con el Bayern) y la Eurocopa con Alemania en su último baile con la Mannschaft. Después ni Arabia, ni Estados Unidos, ni China…el futbolista alemán se retirará en la cresta de la ola.

Como era de esperar, han sido muchas las reacciones a la noticia. Sin duda una de las más virales ha sido la de Poli Rincón. El exjugador de Real Madrid, Betis y la selección española y comentarista de la Cadena COPE desde hace mucho tiempo no ha podido evitar las lágrimas y la emoción al escuchar la noticia en directo mientras estaba con Rubén Martín en Twitch. Una reacción más pura imposible y que seguro representa a la gran mayoría de madridistas que se han encontrado con el mazazo inesperado.

Inesperado también para sus compañeros, ya que muchos de sus mensajes (como el de Dani Carvajal) dejan a las claras que no se esperaban la decisión que el germano parece haberse guardado solo para los más allegados. No solo han sido mensajes de sus actuales compañeros, también de ex como Cristiano Ronaldo, con el que compartió la época dorada en Europa con esas 4 orejonas en cinco años. El propio Kroos ha bromeado preguntando: "¿Al menos estoy en tendencias?".

Dani Carvajal: "Siempre recordaré con orgullo que tuve la suerte de jugar junto a Toni Kroos, y algún día le contaré a mis hijos todo lo que conseguimos juntos en el terreno de juego".

Courtois: "El fútbol da privilegios como poder ser tu compañero, aprender y compartir experiencias tan maravillosas como las que hemos compartido. Eso sí Toni… aún nos queda lo mejor! Gracias leyenda"

Camavinga: "Ha sido un placer jugar a tu lado durante los últimos 3 años. Te echaremos de menos en el equipo, te vas como una leyenda del club y una leyenda del fútbol. Gracias, 'Francotirador'".

