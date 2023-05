Alcaraz se queda solo en París: Rafa Nadal no jugará Roland Garros

El tenista balear no se ha podido recuperar a tiempo de la lesión que sufrió en enero en el pasado Open de Australia y renuncia a su torneo fetiche, aquel en el que ha conquistado 14 títulos

Rafa Nadal no jugará Roland Garros. El tenista balear, que cumplirá 37 años el próximo mes de junio, no se ha podido recuperar de su lesión y no estará presente en la cita parisina, donde ha levantado 14 títulos. Nadal se lesionó en el musculo psoas durante la disputa del primer grand slam de la temporada, el Open de Australia, allá por finales de enero, y desde aquel momento no ha vuelto a las pistas.

Después de renunciar a toda la temporada de tierra batida, ahora llega el triste momento de anunciar que no estará en su torneo fetiche. En un primer momento, el tiempo de recuperación de su lesión oscilaba entre las seis y las ocho semanas, pero en vísperas de la celebración del Mutua Madrid Open, Nadal ya advertía que esa labor no iba por buen camino y que había cambiado el plan, lo que supondría un mayor tiempo de aclimatación a las pistas.

El pasado 5 de mayo también anunciaba que renunciaba al Masters 1000 de Roma por los problemas físicos que no había conseguido superar: "A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando", comentó en un comunicado.

De esta manera, el principal candidato español para hacerse con el título en París será Carlos Alcaraz. El joven tenista murciano, pese a que también ha sido azotado por diversas lesiones musculares, llegará a la pista de Roland Garros como número 1 del mundo después de haber superado la primera ronda en el presente torneo de Roma, donde cayó eliminado en su segundo encuentro.

La cita parisina tendrá lugar entre los días 28 de mayo y 11 de junio. Se desconoce, por completo, cuándo podrá reaparecer Nadal, aunque las fechas de Wimbledon ya están fijadas. El torneo londinense, tercer grand slam del año, se celebrará entre el 3 y el 16 del próximo mes de julio.