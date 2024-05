Tebas se regodea por todo lo que sucede en la casa de los líos: "Yo ya lo dije"

El presidente de LaLiga considera normal que Gerard Piqué haya pasado a estar imputado por la Supercopa en España y se muestra feliz sin Rubiales: "Ahora se puede negociar con la RFEF"

Hay gente que no puede evitar transformarse en pavo real cuando el tiempo acababa por darle la razón. Es el caso de Javier Tebas, el lenguaraz presidente de LaLiga, una persona igual de inteligente que de sempiternamente enojada casi al mismo nivel que su incondicional amor por hablar a cualquier micrófono que le pongan por delante. Más aún si es para desplegar sus plumas cuando gana una batalla. Así que tras la imputación de Piqué en la Operación Brody, tocaba hacerlo.

"Visto el proceso, en el que LaLiga ha estada presente como acusación particular, parecía lo lógico. Si el ex presidente Rubiales ya figuraba como investigado, pues era lo normal que Gerard Piqué figurase igual, como investigado. Luego veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero parecía lo normal y lógico", ha dicho Tebas a los medios de comunicación.

"No sé cuántas denuncias puse en el Consejo Superior de Deportes para decir que en la Federación Española de Fútbol había instalada una organización criminal. Al poco de llegar Luis Rubiales, por lo menos puse cinco o seis. A mí todo esto no me sorprende, pero no porque el investigado ahora sea Gerard Piqué o no, sino porque todo lo que pasaba en la Federación no era normal. Y creo que llegarán más cosas, esto no ha terminado", razonaba.

🎙️Javier Tebas



"Si Rubiales estaba investigado, lo lógico era que Piqué también lo estuviese"



"No me ha sorprendido esto porque lo que pasaba en la Federación no era normal" pic.twitter.com/yvSbeo7KqT — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) May 30, 2024

Y es que el modus operandi durante el Rubialato no parecía el más adecuado. "En esa Federación, todo aquello que se podía contratar se hacía sin pasar por los órganos adecuados, no pasaba por ningún lado: ni por la Comisión Económica, colado a escondidas en una Asamblea... El contrato por el cual se acusa Kosmos (ndr: la empresa del ex futbolista del Barcelona), a Piqué y al ex presidente Rubiales es un contrato que nunca llegó a estar en en ningún órgano... Ese es el tema por el cual Piqué está hoy en la situación en la que está".

Cambio a mejor sin Rubiales

Pero ahora, todo a cambiado y Tebas se congratula por ello. "Llevamos ocho meses con con un cambio y, desde luego, sí que diría que es diferente la filosofía en las formas y en el fondo, porque es importante que las formas cambien. Cuando digo esto es que se instalen normas de gobernanza, normas de transparencia... En el fondo podemos tener diferencias, pero ahora podemos sentarnos y hablarlas con facilidad, no con imposición y a burofax diario, que es lo que pasaba antes. Así es imposible que podamos avanzar en el fútbol español", finalizó.