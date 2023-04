A Xavi se le acaban las excusas: su Barcelona también pierde de noche

El líder de LaLiga, y su futuro campeón, sigue sumando pocos puntos, pero sus rivales fallan aún más. Sigue con once de ventaja y, como dice su técnico. "Queda un partido menos".

"No estamos acostumbrados a jugar con sol", proclamó sin pestañear Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, después de que equipo empatara (0-0) ante el Getafe en un Coliseum Alfonso Pérez que, a juicio del preparador barcelonista, también tenía el césped demasiado alto para su criterio futbolístico. Pero anoche, en Vallecas, no hacía sol, sino una luna en fase creciente sobre la calle del Paseo Fofó. Y el Barcelona, el líder de LaLiga, no sólo no ganó, es que ni siquiera empató: derrota 2-1 ante el Rayo. "Queda una jornada menos", dijo Xavi como resumen del encuentro.

Al entrenador barcelonista se le acaban las excusas, y él lo sabe. Su líder, el Barcelona, sólo ha sumado cinco puntos de los doce últimos en disputa, algo además asentado en la paupérrima producción ofensiva del equipo entrenado por el mismo director técnico que antes del encuentro ante el Rayo decía "ganar esta Liga no va a ser la hostia, va a ser la rehostia". No es para menos: su Barcelona promedia 0.4 goles por partido en los últimos cinco encuentros.

En esos cinco encuentros, sólo una victoria, en el único enfrentamiento reciente de los azulgrana en el que el líder liguero rindió a un nivel aceptable para el puesto que ocupa: el triunfo (1-0) ante el Atlético. Tras la derrota 0-4 en Copa del Rey ante el Real Madrid, dos empates seguidos a cero ante Girona y Getafe y la derrota de anoche en Vallecas ante un Rayo Vallecano que fue netamente superior. Cinco puntos ganados de los últimos doce en juego. Ritmo de equipo en descenso. Claro, que el Real Madrid, su más inmediato perseguidor, también se pasea por LaLiga...

Con Pedri y De Jong

Hasta anoche, la excusa para el mal juego del Barcelona en los partidos anteriores era la plaga de lesiones que arrastraba la plantilla culé. Pero es que en Vallecas volvieron De Jong y Pedri, los dos guías espirituales del cruyffismo sobre el césped, los gurús del juego de posesión, y el equipo azulgrana volvió a hacer aguas. Al menos al Barcelona le queda el consuelo no sólo de que sigue con once puntos de ventaja y queda una jornada menos, sino que Lewandowski, su jugador más destacado, rompió su sequía goleadora en Vallecas. Algo es algo. Apunta la excusa. Xavi.