Vinicius Júnior denuncia un nuevo episodio de racismo y este vídeo lo demuestra

El extremo brasileño del Real Madrid volvió a vivir un momento desagradable cuando unos cuantos aficionados le increparon con gritos racistas cuando abandonaba el verde del José Zorrilla.

Vinicius ha vuelto a denunciar un episodio de racismo en los terrenos de juego después del momento tan feo que vivió en el Estadio José Zorrilla cuando fue sustituido. Hay que recordar que no es la primera vez que sucede esto con el futbolista brasileño del Real Madrid, que ya se ha quejado en diferentes ocasiones de este tipo de sucesos.

El ex del Flamengo no se ha mordido la lengua y ha cargado duramente a LaLiga por permitir que dentro de los terrenos de juego se sigan produciendo insultos racistas. No es la primera vez que Vinicius vive episodios así, ya que a finales de 2022 vivió una etapa muy complicada con muchas críticas por provocador mientras unos cuantos aprovechaban para cargar contra él por el simple hecho de tener otro color de pie.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6 — Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022

"Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada", comenzó explicando Vinicius en su cuenta oficial de Twitter. "Seguiré con la frente en alto y celebrando mis victorias y las del Real Madrid", continuó escribiendo antes de tirar de ironía con un mensaje que tenía claros destinatarios: "Al final es MI culpa".

Horas después de que se acabase el encuentro entre el Valladolid y el Real Madrid en el Estadio José Zorrilla se hizo viral un vídeo en el que quedaba demostrado todo lo que tuvo que aguantar Vinicius. Y es que Ancelotti sustituyó en los últimos minutos al brasileño y el colegiado le hizo abandonar el terreno de juego por una banda, teniendo que recorrer todo el campo hasta llegar a la zona de banquillos.

Actos que se repiten

Vinicius le insistió en poder marcharse directamente por dentro del campo hasta el banquillo del Real Madrid y el colegiado no se lo permitió. El brasileño le intentó explicar lo que podía suceder y, aún así, el árbitro del encuentro le denegó su petición. Y ahí fue donde ocurrió todo. Mientras iba caminando por la banda y por el fondo recibió una gran cantidad de insultos que quedaron plasmados en el vídeo.

"P... mono", le dicen a Vinicius. Más racismo en el fútbol español 🤢 pic.twitter.com/QpQTl5cz76 — MadridistaReal (@RMadridistaReal) December 30, 2022

En estos últimos meses se han producido varios capítulos de racismo en torno a la figura de Vinicius. Uno de ellos fue cuando unos cuantos aficionados del Atlético le dedicaron cánticos fuera del estadio antes del derbi. Además, muchos rivales han aprovechado para tacharle de provocador por todos los rifirrafes que ha tenido con ellos.