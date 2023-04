El Barcelona deja dudas, la Champions se comprime y el Valencia tiene mala cara

El 0-0 de los azulgrana en Getafe, segundo consecutivo, pone al Madrid a once puntos. Real Sociedad, Betis y Villarreal pelean por la cuarta plaza Champions. El VAR destroza al conjunto ché

Cuando todo apuntaba hace apenas una semana, tras la derrota del Real Madrid ante el Villarreal, que la Liga estaba sentenciada, los de Xavi Hernández parecen empeñados en abrir las opciones del Real Madrid... y del Atlético. Los azulgrana sumaron su segundo 0-0 consecutivo en Liga y sus perseguidores no fallaron: los de Ancelotti ya están a once. Por detrás del big three, Real Sociedad, Betis y Villarreal pelean a muerte por la cuarta plaza que da acceso a la Champions, esta jornada sólo ganó el Betis. Y en la zona baja, con el Elche casi ya de Segunda, Espanyol y Valencia siguen siendo incapaces de ganar. Los ché, con escándalo arbitral en Valencia.

Vocês ainda acreditam na conquista da LaLiga... 👀 pic.twitter.com/ynFzJQMRIx — Portal Madrid | Fan Acount 🇧🇷🇵🇹 (@PortalMadridBR) April 16, 2023

GETAFE-BARCELONA (0-0)

Segundas 'gafas' del Barcelona consecutivas en Liga. El líder y futuro campeón no pudo pasar del empate ante los azulones en el Coliseum y además, sin ver puerta, algo que le ha pasado las tres últimas veces que visitó la ciudad de la aviación. Dos remates a los palos de los de Xavi, de tres tiros a puerta, pero nada más. Todavía mantiene once puntos de ventaja respecto al Madrid, pero su calendario es más complicado.

CADIZ-REAL MADRID (0-2)

Exhibición de los de Ancelotti en el Nuevo Mirandilla. Con un Rodrygo soberbio como extremo izquierdo, tanto como para hacer olvidar a Vinicius, los goles de Nacho y Asensio, producto nacional, certificaron el triunfo blanco en un encuentro en el que remataron en 35 ocasiones ante los de la Tacita. Espantoso ataque racista a Rudiger tras el partido por parte de un sector de la afición cadista.

ATLÉTICO-ALMERÍA (2-1)

Con Griezmann todo es más fácil. Salió del Atlético en invierno el grupo lusobrasileño (Joao Felix, Felipe, Mateus Cunha, Lodi) y de repente, el francés ha emergido para ser de nuevo ese futbolista descollante que era antes de hacer el canelo para irse al Barcelona. Dos goles del chico del pelo rosa parecieron que le darían un plácido triunfo a los de Simeone, pero el Atleti es el Atleti por algo: acabó el partido pidiendo la hora y dando besos al VAR en una jugada en el minuto 87 en la que no le pitaron penalti en contra por manos por un fuera de juego previo.

VALENCIA-SEVILLA (0-2)

Los de Mendilíbar ponen tierra de por medio con el descenso gracias a los goles de Loic Bade y Suso, mientras el Valencia cada vez se hunde más, sigue sin gol (cinco marcados en las últimas doce jornadas) y para colmo acaba desquiciado con el arbitraje de Del Cerro Grande tras no señalar un penalti por manos de Fernando que podría haber supuesto el 1-1. "No sólo con el penalti que nos han birlado. Ha sido un robo a cámara lenta porque está el VAR por medio", dijo el director corporativo del Valencia, Javier Solís, al terminar el partido.

ATHLETIC-REAL SOCIEDAD (2-0)

Dos tantos de Iñaki Williams, el segundo un golazo, le dieron el triunfo a los Leones en el derbi vasco. Los locales suman diez de los últimos doce puntos en liga y siguen en puestos europeos, mientras que los de Imanol Alguacil, que se estrellaron ante el buen partido de Unai Simón, quedan en tierra de nadie pero en posiciones Champions: demasiado lejos de los tres primeros.

BETIS-ESPANYOL (3-1)

Jornada redonda para el Betis, que con William Carvalho de media punta parece otro. La derrota del Villarreal le asienta en la quinta plaza y la de la Real le deja a solo tres puntos de Champions. El golazo de chilena del mexicano César Montes sólo sirvió para maquillar el resultado del cuadro entrenado por Luis García, dos derrotas en sus dos primeros encuentros como técnico perico.

VILLARREAL-VALLADOLID (1-2)

Todo lo ganado en el Bernabéu, el garete. El Villarreal tropezó en casa ante el Pucela tras un horrible primer tiempo y se aleja de su su sueño de pelear por puestos Champions. El cuarto blanquivioleta, con goles de Amallah y El Yamiq, tomó la Cerámica y sigue sumando puntos para eludir la zona de descenso. El tanto de Capoue no le sirvió para nada a los de Setién.

RAYO-OSASUNA (2-1)

Después de ocho partidos sin ganar, el Rayo derrotó a Osasuna gracias a un golazo de Isi Palazón, que sigue sonando con insistencia para ir a la Selección. Un autogol de Aridane adelantó a los de la franja, mientras que un misil de Moi Gómez recortó para los rojillos en un segundo tiempo en el que merecieron el empate. El Rayo supera a su rival en la tabla y sigue soñando con Europa.

GIRONA-ELCHE (2-0)

El Girona de Míchel sigue haciendo un temporadón. El cuadro gerundés ya ha alcanzado los 38 puntos en Liga, el descenso parece imposible y Montilivi es una fiesta. Los goles del Taty Castellanos y de Oriol Romeu sentencian además al Elche, que se estrelló contra Gazzaniga y que está prácticamente desahuciado.