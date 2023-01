Ancelotti se queja del césped de Cáceres y las respuestas le dejan en mal lugar

Pese a la victoria en Copa, el técnico del Real Madrid comparecía tras el partido para criticar duramente el estado del Príncipe Felipe: “Para mí esto no es fútbol, es otro deporte".

Instantes después de la victoria copera del Real Madrid en Cáceres, Carlo Ancelotti comparecía ante los medios para alabar la jugada de Rodrygo, que acababa dando el triunfo a su equipo, y aprovechaba también para criticar el estado del césped del Príncipe Felipe: "Rodrygo ha hecho una jugada fantástica, el resto ha sido un partido igualado y competido. Mucha lucha, mucho balón largo, no se podía hacer de otra manera, el equipo ha cumplido y estoy satisfecho, era un partido al que no estamos acostumbrados”.

"No se puede jugar al fútbol. Para mí no es fútbol, es otro deporte, bonito porque equipos pequeños pueden luchar y competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición, pero la afición también quiere ver partidos bonitos”, se lamentó el técnico italiano.

También quiso dar el visto bueno a la actuación de Hazard, aun siendo difícil hacer una valoración individual en un partido como el de ayer: "Me ha gustado, es difícil evaluar individualmente a los jugadores, era imposible jugar. Los jugadores más pequeños como Hazard o Rodrygo sufren más, pero él ha cumplido”, aseguró Ancelotti, que reconoció no haber sufrido en ningún momento por la eliminatoria. "En ningún momento temí, era un partido competido e igualado, pero la mejor calidad individual nuestra se ha parado con un césped en el que no se podía jugar el balón raso".

El Madrid se ha clasificado haciendo un partido lamentable en el mismo campo donde quedó eliminado el Girona.



A la pregunta sobre el estado del césped, os dejo lo que ha dicho Ancelotti y lo que dijo Míchel.



Las declaraciones en torno al estado del césped del Príncipe Felipe no sentaron demasiado bien en el bando rival. El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, aseguró que son “excusas” que “no valen”. “Yo creo que sí es fútbol… Además, Ancelotti ya es mayor y ha jugado en campos muchísimo peores que estos”, declaró el técnico ayer en el programa El Larguero.

Cobos se mostró sorprendido de que Ancelotti dijese eso sobre el campo, y continuaba: “En la anterior eliminatoria el Coria jugó en su campo contra la Real Sociedad... que le metió cinco. Y el campo estaba como el nuestro. Los jugadores de la Real Sociedad lo supieron entender perfectamente. Quiero decir, el campo está bien o mal para todos”. "Yo considero que cuando un campo está mal los equipos que tienen jugadores más técnicos tú necesitas tres toques y ellos necesitan uno para controlar el balón, entonces... eso son excusas", explicó el entrenador del Cacereño sobre la polémica del césped.

Por su parte, Iván Fernández, extremo del Cacereño, también quiso reafirmar las palabras de su entrenador sobre el estado del campo. "El campo estaba mal para los 22 jugadores, estaba bastante blando y ha habido demasiado resbalones", dijo el delantero en zona mixta en declaraciones que publica la agencia EFE. También quiso destacar que, a pesar de perder 0-1, su equipo ha hecho "un gran partido y hemos competido contra todo un Real Madrid".

👏 RE-CI-TAL de @jpedrerol. SÍ es FÚTBOL, otro fútbol:



🔝 "Hay que recordar cuando 𝐞𝐦𝐩𝐞𝐳𝐚𝐛𝐚𝐬 𝐚 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫𝐚".



El comentario de Ancelotti tampoco pasó desapercibido para El Chiringuito, donde Pedrerol dejó clara su postura. "Es otro fútbol, sí, el fútbol humilde. Así es la realidad del fútbol. Me sorprende que él, que es tan cuidadoso en esto, no caiga en pensar que es un fútbol al que hay que adaptarse".