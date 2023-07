Mbappé, ante el día clave para decidir su futuro: seguir en el PSG o Real Madrid

Este lunes será un día clave en el futuro de Kylian Mbappé. El delantero francés regresa de sus televisadas vacaciones para unirse a la pretemporada del PSG y conocer a Luis Enrique y unirse a sus compañeros en las sesiones de entrenamientos previos a hacer la gira. El galo tiene todavía que responder al club, ya que le habían dado el ultimátum acerca de su futuro: o renovaba o se marchava este mismo verano.

Hace ya bastantes días Nasser Al-Khelaifi fue claro con Kylian Mbappé. El presidente del PSG le daba unas dos semanas para que tomase la decisión vital sobre su futuro. Realmente la única que hay sobre la mesa para la entidad gala es la de que renueve. En el caso de no hacerlo forzarán para venderlo, aunque él intentará cumplir el año que le queda de contrato, cobrar la prima de fidelidad y marcharse libre el próximo 30 de junio.

Pues bien, esas dos semanas se cumplen este miércoles 19 de julio, pero antes habrá un encuentro cargado de morbo. Y es que este lunes Kylian Mbappé está citado para incorporarse a la pretemporada del PSG. Ahí conocerá a Luis Enrique y el asturiano tratará de convencerle para que amplíe su contrato al contarle su proyecto para ganar esa tan ansiada Champions League con la que sueñan desde hace años en el Parque de los Príncipes y que todavía no han sido capaces de levantar.

EXCL: Xavi Simons is already attracting interest from many clubs over possible loan move from PSG… RB Leipzig are pushing, they’re favourites. ⚪️🔴✨



It will only happen if PSG let him leave on loan — keeping Mbappé & Neymar.



❗️ Understand decision will be made by Tuesday. pic.twitter.com/oX7FAAWFI6