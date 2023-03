El arbitraje español, ante la peor crisis de su historia a pesar de tener el VAR

En plena investigación del caso Enríquez Negreira, varios equipos se han quejado de las actuaciones de los colegiados, que no han sido nada buenas aunque tengan el apoyo de la tecnología.

En los últimos meses el estamento arbitral ha recibido críticas por todos lados. Desde que arrancó esta temporada en la Liga Santander las acciones polémicas, las amarillas y las decisiones teniendo el VAR han desatado las quejas de varios clubes. Además, si a esto se le suma el 'caso Enríquez Negreira', podemos hablar de una de las peores crisis de la historia del Comité Técnico de Árbitros.

La última gran queja ha sido la formulada por el Cádiz contra Hernández Hernández por lo que escribió en el acta del choque que empataron 2-2 ante el Getafe. "En relación a los hechos ocurridos en el partido, en el que el acta elaborado por el colectivo arbitral recoge determinadas incidencias supuestamente acontecidas al finalizar el encuentro, que afectan directamente a nuestros futbolistas Iza Carcelén y Jeremías Conan Ledesma, el Cádiz anuncia que ha procedido a presentar alegaciones frente al meritado acta arbitral", dice el equipo andaluz en un comunicado.

💣🎙️ Nunca habías visto así a Arrasate, entrenador de Osasuna.



😡 "Se me hace difícil seguir creyendo, estoy muy enfadado". pic.twitter.com/wLSilo5YoK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2023

Por otro lado también ha aparecido en escena Jagoba Arrasate. El técnico de Osasuna se quejó tras perder frente al Valencia, aunque no ha puesto a los colegiados como excusa. "Hacemos un esfuerzo, queremos calmarnos y entender ciertas cosas, pero a mí se me hace muy difícil seguir creyendo en esto. Han intentado echar al portero por una mano que no existía. Es difícil creer", comentó el entrenador del cuadro rojillo.

No hay que olvidar tampoco el lío que se montó con el Elche frente al Cádiz, choque en el que empataron pero en el que Iglesias Villanueva se comió desde el VAR un fuera de juego en el tanto del cuadro ilicitano. En el conjunto gaditano explotaron y han pedido repetir los últimos minutos del encuentro ante tal garrafal error que podría, al término del curso, pasarles factura.

Los grandes también 'lloran'

Estos han sido algunos ejemplos, pero también los clubes que ocupan las primeras plazas de la clasificación también se han quejado. En el Barcelona, que están inmersos en el 'caso Enríquez Negreira' recuerdan la expulsión y posterior sanción de tres encuentros para Robert Lewandowski por hacer un gesto a Gil Manzano.

Vinicius: "No puede ser que sea el jugador al que más faltas hacen y el jugador que más tarjetas tiene...".#DeportePlus #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/NVcXsEitr5 — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) March 11, 2023

Este colegiado extremeño tampoco ha dejado con buen sabor de boca al Atlético de Madrid, al que no le han pitado ni un penalti a favor. Y es que tras dos derbis Gil Marín emitió sendos comunicados quejándose por las decisiones tomadas en el Santiago Bernabéu. En el Real Madrid, por su parte, siguen buscando que defiendan a un Vinicius que recibe gran cantidad de faltas en cada encuentro.

Estos son algunos de los ejemplos que se pueden mencionar de lo acontecido esta temporada en la que el 'caso Enríquez Negreira' ha puesto en el ojo del huracán a todos los colegiados. Además, la Liga se paralizó por el Mundial de Catar y fue un árbitro español, Mateu Lahoz, el que dirigió un Países Bajos frente a Argentina que acabó con todos los jugadores, con Leo Messi a la cabeza, quejándose de su arbitraje.