Ceballos aclara su futuro y el Real Madrid piensa en un nuevo puesto a reforzar

El centrocampista ha dado una pista importante sobre lo que hará la próxima temporada. El cuadro blanco ya ha fichado a un lateral zurdo y ahora busca una nueva incorporación para el arco.

El Real Madrid continúa planificando la próxima temporada. Las diferentes bajas ya se han comenzado a compensar con algún fichaje, pero todavía quedan varios puestos por reforzar, además conocer el destino de los jugadores que todavía no han firmado su ampliación de contrato y quedarían libres a partir del próximo 30 de junio, entre los que está Dani Ceballos.

En la entidad merengue anunciaron ya hace una semana que Marco Asensio, Mariano Díaz y Eden Hazard abandonaban el Real Madrid. Los dos primeros porque terminaban su contrato, mientras que al último le rescindían tras ser uno de los peores fichajes de la historia del cuadro de Concha Espina. Al día siguiente se anunció la marcha de Karim Benzema a Arabia Saudí. Además, también se les busca destino a Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo.

Por otro lado están otros jugadores que no han firmado su renovación o que el Real Madrid no ha anunciado que amplían su relación contractual con el club. Por ejemplo, la continuidad de Kroos y Modric se dan por hechas. También las de Nacho Fernández y Dani Ceballos, pero todavía no son 100% seguras. Eso sí, las acciones del utrerano en las redes sociales apuntan a que firmará el contrato que le pone sobre la mesa el cuadro merengue a pesar de que ha llegado un nuevo futbolista como es Bellingham.

El centrocampista andaluz dio me gusta a un tuit en el que se explicaba a los béticos que no se hicieran ilusiones con su regreso porque iba a firmar la renovación. "Dejarse de primicias por que no es así, se sabe desde hace semanas que Ceballos iba a renovar con su club porque es el que más ha apostado pro él. El Betis ni siquiera ha hecho oferta. Fin de la historia", decía ese mensaje con el que interactuó el internacional español.

Los refuerzos

Con estas renovaciones prácticamente cerradas el Real Madrid sigue con ese plan renove. Por ahora han cerrado las incorporaciones de Jude Bellingham y de Fran García, que llega para competir con Mendy por el lateral izquierdo. También en la dirección deportiva siguen buscando un delantero titular, que podría ser Kane, un sustituto de Asensio, con Havertz con más posibilidades, y también otro ariete suplente de garantías, que sería un Joselu que ya se ha despedido de los aficionados del Espanyol.

Además, esta temporada también han visto en el Real Madrid que Andriy Lunin no ha estado preparado para sustituir a Courtois cuando el belga no ha podido estar. El ucraniano ha recibido un alto número de goles cuando ha tenido que jugar y es por ello que en las oficinas del Santiago Bernabéu que buscan un guardameta suplente. David Soria y Pacheco han pasado por La Fábrica y tienen opciones, pero según apunta el As aparece en escena Dimitrievski, del Rayo Vallecano.