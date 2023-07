Braithwaite desafía al Espanyol, se declara en rebeldía y le cazan cenando

El delantero danés no quiere jugar en Segunda División y abandona la estadía de pretemporada perica en Marbella para volverse a Castelldefels, donde le cazaron con su familia.

Fue en su momento un sorprendente fichaje del Barcelona, acabó jugando para el rival azulgrana en la Ciudad Condal y ahora Martin Braithwaite, el delantero danés del Espanyol, ha decidido que no quiere ser nunca más perico y prefiere ser gavilán o paloma, que cantaba Pablo Abraira.

El delantero danés, que se incorporó a la pretemporada espanyolista la pasada semana con permiso después de haber disputado con Dinamarca en junio partidos de clasificación para la Euro24, se negó a jugar el amistoso del domingo frente al Cádiz (0-1) y esa misma noche tomó sus pertenencias y abandonó sin autorización del Espanyol la concentración de Marbella, donde el equipo debe permanecer hasta el próximo sábado.

Braithwaite abandonó el domingo la concentración de Marbella tras negarse a jugar contra el Cádiz.



El jugador, ‘cazado’ esta noche en Castelldefels, cenando con su familia.



La marcha del danés fue sin permiso del club y para colmo tuvo la mala suerte de ser 'pillado' en un restaurante de Castelldefels, concretamente en el Restaurante Spritz. Allí fue visto cenando cecon su familia la noche del lunes. La situación es una demostración de que no esconde su estado de rebeldía y el pulso que mantiene con el club para forzar su salida, después de haberse convertido la pasada campaña en el segundo máximo anotador del equipo, con diez dianas, sólo por detrás del ahora madridista Joselu.

Pero Braithwaite no quiere jugar en Segunda precisamente para seguir en primera línea y contar con las máximas opciones de acudir a la Eurocopa. No hace ni un año, el 1 de septiembre de 2022, y previa desvinculación con el Barcelona, firmó con el Espanyol un contrato que le vincula con los blanquiazules hasta 2025. El dinero parece ser también un problema para el delantero. No quiere bajarse la ficha ese 50 por ciento que corresponde el descenso de su equipo. Braithwaite busca una salida definitiva que por el momento se ha quedado en abandonar la concentración.