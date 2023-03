Escocia saca los colores a España y cae la primera derrota de Luis De la Fuente

La selección española cayó por 2-0 en Hampden Park, Glasgow, en un choque en el que no salió ni el plan A ni el B después de las numerosas rotaciones en relación al triunfo contra Noruega.

La selección española sufrió la primera derrota de la era Luis de la Fuente. España cayó por 2-0 en Hampden Park ante Escocia en un choque en el que el centrocampista del Manchester United McTominay hizo los dos tantos de los locales. El combinado nacional tiró de ese plan B de colgar balones, pero esta vez Joselu no pudo vestirse de superhéroe para salvar los muebles.

Después de un partido de estrenos frente a Noruega, ahora llegaba Escocia. Hace unos días, sin Haaland sobre el verde, España arrancaba la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 con victoria, De la Fuente debutaba con buen pie en el primer choque de la era post Luis Enrique y Joselu maravillaba al anotar un doblete en 4 minutos el día que se ponía la camiseta de la selección nacional por primera vez.

Luis de la Fuente tiró de rotaciones. Tal vez para evitar lesiones, quizás para probar más futbolistas de cara a las siguientes convocatorias. Kepa sí repetía en la portería y la defensa era nueva al completo: Pedro Porro, Íñigo Martínez, David García y Gayà. En el centro del campo estaban de nuevo Mikel Merino y Rodri, pero esta vez acompañados por Dani Ceballos. Como hombres más adelantados, Yeremy Pino, Joselu y Oyarzabal.

La selección española saltó a un campo mítico como es Hampden Park con la empanada, las cosas como son. Los escoceses movían el balón y tenían el control del partido y se aprovecharon de la siesta de los de Luis de la Fuente. En el minuto 7, un resbalón de Pedro Porro permitió a Robertson robarle el cuero para poner un pase atrás y que McTominay, centrocampista del Untied, batiese a Kepa para desatar la locura en Glasgow.

💥 Gol de Escocia. Marca McTominay tras un resbalón de Pedro Porro.



¡Toca remar!



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia 1 - 0 España 🇪🇸 #SelecciónRTVE



🔴 DIRECTO | @La1_tve y https://t.co/bVFlEEuOc7 pic.twitter.com/8fo228eaep — Teledeporte (@teledeporte) March 28, 2023

Instantes después a Christie le dejaron recorrer todo el campo de España, pero en su disparo le faltaron unos centímetros para hacer el segundo. El estadio apretaba y los futbolistas españoles fueron espabilando poco a poco porque veían que de seguir así les caían varios. Podrá gustar más o menos las convocatorias de Luis de la Fuente y el estilo de juego, pero lo que está claro es que ahora hay un plan B de verdad. Que podrá salir mejor o peor, pero hay variaciones y eso se comenzó a ver en Escocia, aunque se saldó con una derrota.

Primero un centro de Gayà encontró un testarazo de Joselu que fue a los guantes del guardameta local. Minutos después el delantero del Espanyol mandó al travesaño otro balón colgado desde el costado derecho. Y es que Pedro Porro era uno de los futbolistas más activo por el carril diestro, pero en defensa seguía flaqueando. El lateral del Tottenham también activó la opción disparar de lejos, pero tampoco fue capaz de conseguir el empate.

✈️ ¡Este tío es un AVIÓN!



🤯 Joselu estrella el balón en el larguero con un cabezazo imperial. ¡Ocasión clarísima para la @SEFutbol!



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia 1 - 0 España 🇪🇸 #SelecciónRTVEhttps://t.co/bVFlEEuOc7 pic.twitter.com/BSIjuE3P1U — Teledeporte (@teledeporte) March 28, 2023

Por momentos se fue calentando el ambiente sobre el verde tras varios piques, pero la cosa no fue a mayores. Tal vez eso permitió a Escocia meterse de nuevo en el choque y justo antes del intermedio Dykes mandó un mano a mano por encima del travesaño. El delantero escocés había ganado en velocidad a David García y perdonó la última del primer tiempo.

McTominay sentencia

En el descanso entraron Carvajal y Nico Williams por Pedro Porro y Oyarzabal. Hubo otro cambio más, pero esta vez en el estamento arbitral, ya que el cuarto colegiado sustituía al principal: Sandro Schärer. Esta vez las sustituciones no parecían funcionar y otra vez esa banda derecha de España volvió a flaquear. Tierney, conduciendo el balón, fue más rápido que Carvajal durante unos 50 metros y acabó metiendo un balón en el área que McTominay, de nuevo, mandaba al fondo de la red.

❌ Llega el segundo de Escocia. McTominay anota su particular doblete y pone el partido cuesta arriba para la @SEFutbol.



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia 2 - 0 España 🇪🇸 #SelecciónRTVEhttps://t.co/bVFlEEuOc7 pic.twitter.com/JjBZiHRn4q — Teledeporte (@teledeporte) March 28, 2023

Luis de la Fuente apostó por un nuevo cambio más ofensivo al dar entrada a Iago Aspas por un Mikel Merino que no tuvo su día. El de Moaña tenía una nueva oportunidad y no fue capaz de aprovecharla. Hasta Borja Iglesias entró por Joselu, pero en esta segunda mitad los escoceses hicieron gala de esas estrategias de irte al suelo, no dar el balón, mandar a los recogepelotas a su casa… Vamos, todo lo que fuera perder tiempo.

Hasta entró Gavi por Dani Ceballos. Dos futbolistas que se las han visto en los últimos Clásicos, pero que no han coincidido ni un minuto sobre el verde en este parón internacional. Los cambios no surtieron efectos, España no daba ni la impresión de poder recortar distancias y terminó un choque que certifica a Escocia como el líder en solitario de este grupo A de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.