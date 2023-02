La operación renovación en el Madrid toma forma: Dani Ceballos apunta a seguir

Siete futbolistas terminan su contrato con el cuadro blanco el próximo 30 de junio. Mariano no continuará, pero se espera que Benzema, Modric, Kroos, Asensio, Nacho y el utrerano firmen.

El Real Madrid lleva tiempo planificando la próxima temporada y podría haber bastantes movimientos en la plantilla del primer equipo. Hasta siete jugadores terminan su contrato el próximo 30 de junio y en estos meses deberían irse aclarando varias de ellas, como las de Dani Ceballos, Marco Asensio y Nacho Fernández, que son las que más intriga generan en la entidad blanca.

Tres de los pesos pesados del vestuario y fijos en los últimos éxitos del Real Madrid como son Karim Benzema, Luka Modric y Toni Kroos terminan contrato al finalizar este curso. Pese a que a los dos primeros les están intentando seducir desde Arabia Saudí, todo apunta a que continuarán vistiendo la elástica blanca. Más dudas hay con el germano, que podría estar meditando la retirada el próximo 30 de junio.

En un apartado diferente encontramos a otros cuatro futbolistas, aunque no todos están en la misma situación. Un caso totalmente diferente es el de Mariano Díaz, que se desvinculará del Real Madrid cuando termine el curso. El delantero no cuenta para Carlo Ancelotti y ha pasado prácticamente dos temporadas inédito, por lo que en el club ni se plantean su continuidad.

A partir de ahí encontramos a otros tres futbolistas que no son fijos, pero que son importantes. Uno de ellos es Nacho Fernández. El polivalente central, un hombre de la casa, que por mucho que haga sobre el verde no consigue nunca convertirse en un habitual, salvo que haya lesiones. Al futbolista le han llegado propuestas de equipos como el Bayern de Múnich, pero todavía no ha decidido si abandonar el Bernabéu o continuar.

Otro de los casos más sonado es el de Marco Asensio. Sin consolidarse nunca como titular, el mallorquín ha optado por ir rechazando las ofertas de renovación del Real Madrid y ahora es dueño de su destino. Con una propuesta de ampliar su contrato con algunos cambios, el atacante recibe también llamadas del extranjero donde la prima de fichaje también puede jugar un papel determinante.

Optimistas con Ceballos

Por último encontramos a un Dani Ceballos que estaba más fuera del Real Madrid que dentro hace unas semanas. Últimamente ha tenido más minutos y ha demostrado claramente que tiene nivel para el conjunto blanco. Hasta el público le coreó en la victoria frente al Valencia y le pidió que se quedase, algo que con el paso de los días parece más posible.

Todo apunta a que el centrocampista utrerano continuará en la entidad de Concha Espina, aunque es consciente de la dificultad que seguirá existiendo para jugar en un Real Madrid en el que siempre ha soñado con triunfar. Ahora parece que todo le está saliendo y goza de la confianza de Ancelotti, ya que está a un nivel superior al de muchos de sus compañeros de posición.