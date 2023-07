El once de los cracks que son libres este 1 de julio y todavía no tienen equipo

Llega el 1 de julio y se abre oficialmente el mercado de fichajes en España. Es cierto que ya hay movimientos desde que terminó la temporada, pero ahora comienza lo serio. Además, este sábado ya hay cientos de jugadores libres que, pudiendo haber firmado precontratos con otros clubes a partir del pasado 1 de enero, no lo han hecho y hoy se encuentran sin equipo esperando recibir una oferta o decidiéndose entre las diversas que puedan tener sobre la mesa.

Los diferentes clubes, tanto españoles como de las grandes ligas buscan rentabilizar cada euro y también intentar ahorrar. Sobre todo los nacionales tienen que tratar de evitar tantos gastos porque en comparación con los clubes estado o con la Premier League, las opciones de hacer grandes movimientos son más reducidas. Es por ello que una de las fórmulas para atraer a buenos jugadores es aprovecharse de que terminan contrato, aunque tendrán que desembolsar esa prima de fichaje ya que no pagarán nada al llegar libres.

Y ahora que ha llegado el 1 de julio podemos hablar de esos jugadores que se encuentran libres y que están intentando resolver su futuro. En la portería el caso más destacado sería el de David de Gea, que consiguió llegar a un acuerdo con el Manchester United, pero el conjunto inglés cambió los términos a última hora y eso no gustó al guardameta de Illescas. Es por ello que el guardameta español será uno de los más codiciados del mercado a menos que consiga llegar a un acuerdo con el cuadro británico.

BREAKING: Man Utd announce discussions remain open with David de Gea despite him being out of contract at midnight tonight 🔴 pic.twitter.com/yDEEW8xMDv