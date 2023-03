El Barcelona se abona a ganar por la mínima, con sufrimiento y polémica (1-0)

El conjunto azulgrana se impuso al Valencia por 1-0 con un gol de Raphinha. Ferran Torres falló un penalti, Alberola Rojas se comió uno de Kessié a Fran Pérez y los culés acabaron con diez.

En un día y a una hora en la que España entera estaba viendo la proeza de Fernando Alonso en el GP de Baréin el Barcelona ganaba 1-0 al Valencia en un nuevo choque en el que mostraron que saben sufrir al haberse quedado con uno menos por una roja a Araújo. Raphinha salvó los muebles con el tanto que permite a los de Xavi Hernández meter presión al Real Madrid.

Duelo de necesidades en el Camp Nou. Los azulgranas llegaban a este choque tras haber perdido en el último partido liguero, aunque se levantaron con la victoria en el Clásico ante el Real Madrid en el Bernabéu en la ida de las semis de la Copa. Delante, un Valencia que está en puestos de descenso y que va a la deriva, posiblemente, a causa de la mala gestión de sus dueños.

Xavi Hernández podía haber hecho un once prácticamente con las bajas que tenía. Hasta él tenía que estar en la grada por sanción. Sin Lewandowski, Pedri, Dembélé y Gavi, el técnico azulgrana eligió este once para intentar no fallar en este clásico del fútbol español: Ter Stegen; Araújo, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, Sergi Roberto, De Jong; Raphinha, Ansu Fati y Ferran Torres.

Ver jugar al Barça sin Pedri cuesta un poquito, las cosas como son. El canario le da movilidad y velocidad al juego, pero si encima le sumas que tampoco está Gavi, pierde un poco más. A pesar de ello, los hombres de Xavi Hernández intentaron llevar el cuero al área rival, pero no encontraban esa claridad para hacerlo con comodidad.

Sin Lewandowski, Raphinha era el futbolista más activo en ataque del Barça y apareció para abrir la lata. Centro perfecto de Busquets al punto de penalti al ver el desmarque del ex del Leeds, que metió la cabeza para anticiparse a la mala salida de un Mamardashvili que vio cómo el balón se colaba dentro de su portería.

El "marrón" de Ferran a Ter Stegen.



Lino tuvo el empate del Valencia.



Inauguraba el marcador el extremo brasileño y buscaba el segundo gol el Barça. Raphinha tenía las suyas, pero también un Ferran que parecía con ganas de hacerle un tanto a sus ex compañeros. El que estaba más desaparecido y algo impreciso era Ansu Fati. No conseguía aumentar la distancia el cuadro culé y el Valencia dio un paso al frente.

Con un buen Jesús Vázquez por la banda izquierda de los valencianos, los del Pipo Baraja se acercaron al área de Ter Stegen, aunque no consiguieron incordiar en exceso al germano, que iba vestido de negro, al igual que Mamardashvili, en homenaje a Iríbar. Un disparo de Samuel Lino a las nubes o un remate de cabeza de Thierry fueron las mejores llegadas de los de la ciudad del Turia en el primer acto.

Un penalti fallado y otro sin pitar

En el segundo tiempo el Barcelona tuvo que subir una marcha para intentar cerrar el partido lo antes posible y tuvieron una oportunidad de oro con un penalti por mano de Hugo Guillamón. Ferran Torres lo tiró después de discutir con Ansu Fati por quién efectuaba el lanzamiento. Finalmente fue el ex del Valencia, que mandó el balón fuera desperdiciando una ocasión increíble para aumentar las diferencias.

Ansu Fati pidió lanzar el penalti. Ferran cogió el cuero... y falló.



Instantes después Ansu Fati estrelló un balón al palo y a los pocos minutos el palo fue para el Barcelona por la expulsión de Ronald Araújo. El charrúa derribó a Hugo Duro siendo el último hombre y ni protestó al ver el color de su cartulina. Xavi avisó a su hermano por el pinganillo y entró Marcos Alonso por Ansu para volver a tener cuatro defensores y tratar de aguantar como lo hicieron en el Santiago Bernabéu.

Se nota que el Valencia está como está y donde está. Ter Stegen no sufrió mucho, pero es verdad que el Barça acabó metiendo a Eric García también para reforzar la zaga. Los cambios tampoco le funcionaron a Rubén Baraja, que tiene que verse otra semana más en los puestos de descenso mientras que los culés meten presión a un Real Madrid que visita un campo complicado como es el Benito Villamarín. Además, en los últimos minutos hubo polémica con los valencianos pidiendo un penalti de Kessié sobre Fran Pérez, que quedó en córner.