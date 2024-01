Rafa Nadal es amonestado por tardar cuatro segundos extra en cambiarse de ropa

La victoria de Rafa Nadal ante el australiano Jason Kubler en octavos de final del torneo ATP de Brisbane, donde prepara el Open de Australia, deparó un divertido momento, la primera anécdota del balear esta temporada, entre el primer y el segundo set, cuando el español regresó tarde del vestuario tras haber ido para cambiarse de ropa.

Según la normativa tenística, los jugadores disponen de cinco minutos para ir al servicio. Si tardan más tiempo del debido, serán amonestados. Nadal saltó a la pista... y el juez de silla le amonestó por haber sobrepasado el tiempo estipulado en cuatro segundos. Nadal, pese a todo, se tomó la situación con una sonrisa y de buen humor, y lo explicó así al término del encuentro.

Todo tuvo lugar al final del primer set, cuando Nadal ganaba por 6-1 la manga y se fue a vestuarios a cambiarse de ropa por la humedad en Brisbane. Sin embargo el contador de tiempo para ir al baño llegó a cero y el juez de silla Arnaud Gabas preguntó por los ‘walkis’ que dónde estaba un Nadal que apareció cuatro segundos después, mostrando su sorpresa porque no sabía que se había terminado el tiempo. Pese a que Nadal le dijo a Gabas que el ‘walkie’ llegaba con retraso, el juez de silla francés acabó cantando warning para Nadal. "Señoras y señores, Rafa Nadal ha vuelto con un poco de retraso de la pausa para el baño y ha cometido una violación de tiempo", avisándole de que, si incurría de nuevo, le podría sancionar con un punto en contra.

"Rafael Nadal was a little bit late coming back from the toilet" 😂@RafaelNadal with an unusual time violation in Brisbane! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/ELLGoQ6iez