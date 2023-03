Deschamps da su versión sobre Benzema y el Mundial y Karim le responde duramente

El seleccionador francés explicó cómo sucedió todo cuando el delantero se lesionó en Catar, pero el futbolista del Real Madrid no está de acuerdo con sus declaraciones y le ha respondido.

Han pasado ya tres meses desde que terminó el Mundial de Catar en el que Argentina se coronó y en el que Francia acabó como subcampeona. Esta Copa del Mundo quedó marcada para los galos por la polémica que existió entre Karim Benzema y Didier Deschamps cuando el delantero del Real Madrid se lesionó antes del debut de Les Bleus y que acabó con su abandono de la concentración. Ahora, el seleccionador galo, ha dado su versión de los hechos.

Didier Deschamps ha dado una entrevista a Le Parisien y en ella analizó todo lo que sucedió en el Mundial de Catar 2022 con Karim Benzema, además de otros temas de actualidad de la selección francesa, como su renovación, esa que le ha cerrado la puerta a Zinedine Zidane. Obviamente, lo que más revuelo ha causado son sus declaraciones acerca del delantero del Real Madrid, que no han gustado a un atacante que no ha tardado en responderle públicamente a través de sus redes sociales.

"Sólo hay una verdad y Benzema lo sabe", comenzó respondiendo Didier Deschamps. "Se incorporó el 14 de noviembre tras un período de poca actividad con su club. Siguió un plan individual y no tenía cien por cien seguro que llegase a ser titular en el primer partido", continuó explicando el seleccionador galo. "Cuando se lesionó el médico de la selección lo llevó a hacerle una resonancia magnética", agregó.

Deschamps: "Cuando se lesiona, Benzema me dijo que estaba muerto. El Mundial representaba mucho para él. En el mejor de los casos, su vuelta a los entrenamientos iba a ser el 10 de diciembre. Le dije: "no hay prisa para que te vayas". Al día siguiente, me levanté y no estaba". — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) March 10, 2023

"Benzema remitió los resultados a un médico suyo que estaba en Madrid y que le dio su opinión. Cuando regresó al hotel era ya medianoche. Me reuní con él en su habitación y con nuestro médico, que me había dado el informe de la resonancia magnética", relató Deschamps en dicha entrevista. A partir de aquí es donde parecen chocar las diferentes versiones desde que se produjo esa salida del delantero de la entidad de Concha Espina.

"En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podía ser antes del 10 de diciembre. En su comunicado en las redes sociales expresó su decepción por irse, pero justificaba esta elección por su preocupación de pensar en el equipo", continuó desvelando Deschamps. "Nos reunimos durante unos 20 minutos y le dije que no había prisa", dijo al referirse a la decisión del atacante. "Cuando me despierto ya se había ido. Fue su decisión, no te dirá lo contrario y lo respeto", comentó.

Además, le recordaron a Deschamps que Karim Benzema jugó un amistoso con el Real Madrid durante el Mundial y el seleccionador galo fue claro: "¿De verdad es comparable a la intensidad de una semifinal de una Copa del Mundo?", respondió. "Nadie ha puesto su estatus nunca en duda, pero, ¿puedes imaginarlo regresando en el último momento? Él mismo me dijo que no habría estado listo", reveló el todavía entrenador de Les Bleus.

La respuesta de Benzema

Por otro lado Deschamps también habló acerca de la retirada de la selección de Benzema. "Lo volví a llamar para saber su predisposición y me confirmó su decisión de poner fin a su carrera internacional. No me preguntes por sus argumentos porque le tocaría a él comunicarlos o no", dijo.

SE PICÓ EN EL SUBCAMPEÓN 🇫🇷



Tras la acusación de Didier Deschamps, Karim Benzema se despachó en Instagram y no se quedó callado. pic.twitter.com/nqjQYCudul — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 11, 2023

A las pocas horas de publicarse la entrevista Karim Benzema ha contestado duramente a Didier Deschamps. El delantero del Real Madrid compartió las declaraciones sobre su marcha durante el Mundial de Catar y acompañaba un mensaje en el que tiraba de ironía: "Pero qué atrevido". Estas palabras iban acompañadas de un emoticono de payaso.