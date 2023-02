El PSG entra en estado de alarma antes de jugar contra el Bayern en la Champions

Desde Francia apuntan a que en el vestuario del conjunto parisino ha habido bronca entre varios futbolistas y Luis Campos, asesor deportivo del equipo francés por los malos resultados.

No se viven buenos tiempos en el PSG. Parece que gastarse todo el dinero del mundo en sueldos y en fichajes para tener a las mejores estrellas del mundo no da la felicidad. En el club parisino ahora mismo están viviendo momentos tensos, en los que ya ha habido alguna discusión entre futbolistas y puestos de responsabilidad de la entidad, como puede ser el caso de Luis Campos, el asesor deportivo.

Este martes 14 de febrero el PSG recibirá a todo un Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes en el choque que corresponde a la ida de los octavos de final de la Champions League. Los bávaros son conscientes de la delicada situación que atraviesa el conjunto parisino y tratarán de asaltar el feudo del conjunto de la capital francesa para dejar bien encaminada la eliminatoria de cara a la vuelta en el Allianz Arena.

📸 La imagen que nos deja el fútbol internacional en el día de hoy es esta:



🗼 El rostro de Neymar es el reflejo de la situación que atraviesa el PSG.



🙄 Derrota frente al Mónaco (3-1), a 3 días del Bayern y en el horizonte el posible enésimo fracaso estrepitoso en Champions. pic.twitter.com/hJoiRL1E0d — Afición Deportiva (@Af_Deportiva) February 12, 2023

En el PSG reaccionan o vuelven a tirar otra Champions League a la basura. Desde que arrancó 2023 han perdido cuatro partidos, uno de ellos clave porque fue en los octavos de final de la Copa de Francia. En la Ligue1 también han tenido varios percances, siendo el último frente al Mónaco, pero es verdad que la superioridad es tal en el campeonato galo que parece que no les pasará factura en su lucha por el título.

Estas últimas derrotas tiene pinta de que no acabará afectando a la Ligue1, pero sí a un vestuario lleno de estrellas que no soportan perder. Según ha desvelado L'Equipe, tras este partido perdido ante el Mónaco hubo una fuerte discusión entre varios jugadores y Luis Campos. El asesor deportivo les recrimina que no le pongan ganas y que les falta agresividad en los choques.

Neymar, en el foco

Luis Campos tuvo respuesta por parte de varios futbolistas, entre los que están los brasileños Marquinhos y Neymar. En ese momento la discusión fue subiendo de intensidad, dejando perplejos a los que estaban siendo testigos, pero no llegaron a las manos ni nada por el estilo, sólo se limitaron a un intercambio de ideas en un tono muy acalorado.

🇫🇷😡 Lío en el vestuario del PSG tras la derrota de ayer según @lequipe:



👉 "Neymar usó palabras poco amables contra algunos de sus compañeros"



👉 "Luis Campos (consejero deportivo) discutió con Marquinhos y Neymar acusando al equipo de falta de intensidad" pic.twitter.com/BiB68iTjse — Ágora Fútbol (@AgoraFutbol) February 12, 2023

Y es que con Mbappé y Leo Messi lesionados, todas las miradas están puestas en un Neymar que no ha sabido echarse al equipo a la espalda. El brasileño protagonizó varios momentos durante el partido en el que le recriminaba cosas a sus propios compañeros, por lo que evidencia que el buen rollo no es un punto fuerte del vestuario de un PSG que sigue teniendo el sueño de ganar la Champions League y que tiene un duro rival en octavos como es el Bayern de Múnich.