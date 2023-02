El Atlético entero clama, de nuevo, contra el arbitraje del derbi: "¡Ya vale!"

Desde las redes sociales del club, el Cholo Simeone ante los medios y los futbolistas a través de distintas vías se han quejado por la decisión de Gil Manzano de expulsar a Ángel Correa.

Hace un mes el Atlético de Madrid visitaba el Santiago Bernabéu para jugar los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único. Aquel día los hombres del Cholo Simeone quedaron eliminados en un choque que estuvo marcado por la polémica porque el colegiado, César Soto Grado, no expulsó por doble amarilla a Dani Ceballos cuando los de Chamartín perdían, pero sí que más tarde echó a Stefan Savic. Ahora, en la Liga Santander, la historia se repite según el club colchonero.

Desde que se designó a Jésus Gil Manzano como el árbitro encargado de dirigir el derbi madrileño se comenzó a hablar de una decisión polémica. Ambos entrenadores apostaron a un arbitraje justo en el choque, pero una vez terminado es el Atlético de Madrid el que parece más enfadado con la actuación del extremeño, que no lo dudó a la hora de expulsar a Ángel Correa cuando el marcador iba 0-0.

🗣️ "No es ninguna sorpresa porque esto se está convirtiendo en costumbre con este colegiado. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera...."



Tomás Reñones, sobre la expulsión de Correa en el micrófono de DAZN 🎙️#ElDerbiEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/VInt3ybXhd — DAZN España (@DAZN_ES) February 25, 2023

Una supuesta agresión del delantero argentino a Antonio Rüdiger acabó con Gil Manzano mostrando la roja a un Correa que no se lo creía. El VAR no hizo corregir su decisión a Gil Manzano y el Atlético se quedó con uno menos. Finalmente el derbi acabó 1-1 pero el debate estaba ahí ya y con muchos ex árbitros asegurando que la acción no era para expulsar al futbolista rojiblanco.

YA VALE ! ❤️🤍 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) February 25, 2023

"Nada nuevo en el Bernabéu", tuiteó el Atlético de Madrid nada más escucharse el pitido final. Además, a continuación, también colgaron otro mensaje claro: "Así está la pierna de nuestro 'agresor'. Seguimos sin novedades en el Bernabéu". Junto a estas palabras, una fotografía de la pierna de Ángel Correa con sangre después de sufrir una entrada durante el derbi.

Así está la pierna de nuestro 'agresor'.



Seguimos sin novedades en el Bernabéu. pic.twitter.com/mFGvI87tD9 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

También hablaron los protagonistas ante los medios. "Entiendo que nos podemos equivocar, pero menos mal que está el VAR, menos mal. Estaría bueno que pudiéramos competir todos de la misma manera", comentó el Cholo Simeone. "Últimamente siempre nos quedamos con uno menos en este estadio. Espero que el próximo partido no empecemos desde el inicio con uno menos", dijo Oblak en zona mixta.

LO DE SIEMPRE Y COMO SIEMPRE. Honor a este equipo y a todos los nuestros 🔴⚪ #AúpaAtleti #ContraTodoyContraTodos pic.twitter.com/59aJ2a40T4 — Koke Resurrección (@Koke6) February 25, 2023

El tiempo fue transcurriendo y miembros del club fueron poniendo mensajes en las redes sociales. "¡Ya vale!", escribió Antoine Griezmann. "La historia interminable", tuiteó el jugador del filial Carlos Martín. "Lo de siempre y como siempre", fueron las palabras de Koke, capitán del Atlético de Madrid.

La lesión de Reinildo

La peor noticia en el Atlético de Madrid no fue el resultado, sino la lesión de Reinildo Mandava. El mozambiqueño tuvo que ser sustituido en la primera mitad, en el minuto 23, y las pruebas han determinado que sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, tal y como ha informado el club colchonero.

Te deseo una pronta recuperación. En estas situaciones, no hay colores.

Volverás más fuerte 🤞🏼😞#ánimoreinildo pic.twitter.com/HJHqK2tm8J — Fede Valverde (@fedeevalverde) February 25, 2023

Esta lesión hace que Reinildo se tenga que despedir de la actual temporada y el lateral izquierdo del Atlético de Madrid estará de baja entre 6 y 7 meses. Fede Valverde, con quien peleaba un balón cuando se lesionó, le ha enviado un mensaje públicamente a través de sus redes sociales: "Te deseo una pronta recuperación. En estas situaciones, no hay colores. Volverás más fuerte".