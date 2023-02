Fernando Alonso acaba segundo el primer día de tests, a 0,029 de Verstappen

Y de repente, un monoplaza decorado con la librea british green racing atravesó la línea de meta del circuito de Bahrein y el cronómetro no mintió. Segundo, a 29 milésimas de segundo del Red Bull de Verstappen. Ese monoplaza era el Aston Martin verde esperanza de Fernando Alonso, el AMR23 con el que competirá en el Mundial de Fórmula 1 que comienza el 5 de marzo en ese mismo escenario.

Era, es verdad, el primer día de tests de pretemporada, con todos los coches recién desempaquetados haciendo sus primeros kilómetros, donde se desconoce la carga de combustible de los monoplazas, la operatividad real de las unidades de potencia. Pero ahí quedó eso: Alonso, segundo, mientras todas las voces públicas de Aston Martin se mostraban realmente satisfechas por el paso adelante dado por la escudería de Silverstone. Y eso que provocaron la primera bandera roja de la pretemporada por un fallo eléctrico en el monoplaza de Felipe Drugovich por la mañana y tuvieron que cambiar el suelo del monoplaza de Alonso por la tarde. Pero todo funcionó.

Estar a 29 milésimas del Red Bull de Verstappen, del cohete energético presentado para estos tests, es una heroicidad. Porque la austriaca se ha sacado de la manga un monoplaza evolucionado e hipervitaminado al que parece complicado echarle el lazo. También se mostró realmente competitivo Ferrari, con Carlos Sainz por delante de Leclerc en el estreno del SF23, a cuatro décimas del tiempo de Verstappen. Algo más atrás, el McLaren de Norris, aquejado de problemas de frenos otra vez, como el curso pasado, y luego los Mercedes, que en pretemorada siempre esconden sus cartas hasta llegar a ser irritantes.

Alonso after testing knowing the AMR23 WILL!! be a decent racing car pic.twitter.com/4ne2VDjJOU