Cristiano vendió un Porsche a mitad de precio a cambio del teléfono de una chica

Cuando iba a fichar por el Real Madrid procedente del Manchester United, el crack portugués se deshizo de su coche por solo 30.000 libras para poder conocer a la cantante Kimberly Wayt.

Al menos por este motivo no se tiene que preocupar en absoluto Georgina Rodríguez, ya que lo que cuenta el periódico The Sun sucedió justo en el verano de 2009, cuando Cristiano Ronaldo estaba a punto de abandonar el Manchester United con destino al Real Madrid. La modelo española, actual pareja del portugués, llegó a su vida muchos años después, o sea que aquí no estaríamos hablando, ni mucho menos, de infidelidades ni celos enfermizos.

La historia tiene que ver con un automóvil, en concreto un flamante Porsche Carrera valorado en algo más de 60.000 libras, y una mujer, para más señas, Kimberly Wayt, cantante de las Pussycat Dolls, un grupo estadounidense formado íntegramente por mujeres que gozó de popularidad en la primera década del presente siglo. El tercer protagonista de aquello que sucedió en 2009 y que ahora se conoce es Rod Thornley, el exmasajista del Manchester United durante la primera época del portugués en el club de Old Trafford.

Durante una entrevista en el podcast Undr The Cosh, es el propio Thornley el que cuenta lo que sucedió: "Estamos en marzo/abril y se va al Real Madrid. Todos sabemos que se va a final de temporada. Así que él me dice mientras está viendo X Factor: ‘¿Quién es esta chica?’. Era Kimberly Wyatt, de Pussycat Dolls. Él dice: ‘¿Puedes darme su número?’”, relata.

“Así que me quedó pensando: ‘Y ¿qué me llevo yo de esto? Estoy consiguiendo los números de las chicas de todas partes y no obtengo nada de esto’. Y Ronaldo dijo: ‘¿Te gusta mi coche?’. Tenía un Porsche Carrera descapotable”, cuenta. “Me dijo: ‘Cuando me vaya al Real Madrid, te lo vendo a mitad de precio’. Tardé como diez minutos en conseguir su número”. “Efectivamente, llega el final de la temporada y le digo: ‘¿Recuerdas nuestro trato?’. Le di 30 de los grandes por un coche de 60 de los grandes”, recuerda.

Pero el negocio no se quedó ahí: “¡Al día siguiente lo vendí por 60 de los grandes!”, agrega alardeando de su gran trato. “Literalmente lo tuve por una noche. Fui a su casa, lo recogí, le hice la transferencia, lo vendí por 60.000 libras al día siguiente y tuve unas vacaciones geniales en las Maldivas ese verano”.

De si llegó a contactar o no Cristiano Ronaldo con Kimberly Wayt es de lo que no sabemos nada más.