A Mbappé no le aguantan ya ni siquiera en París: "Espero que se vaya"

Que no, que no le aguantan. No le aguanta la mayoría de aficionados del Real Madrid, absolutamente hartos de que un magnífico futbolista, Kylian Mbappé, lleve ya siete años chuleando a Florentino Pérez, presidente del club madridista, acerca de su fichaje. Y cada vez le aguanta menos gente en París, con los hinchas del PSG con los oídos taladrados de que cada mes de enero surjan los rumores que sitúan al delantero galo lejos del Parque de los Príncipes por enésima vez.

Y todo es siempre para que al final no pase nada, salvo multiplicar el hartazgo de los consumidores de información deportiva. El Real Madrid frustra a sus aficionados prometiendo jugadores que luego no pueden venir. Y el PSG frustra a los suyos porque para conseguir que Mbappé se quede un añito más tiene que regalarle las llaves de la ciudad y empeñar las joyas de la abuela para poder pagarle el sueldo que reclama, que asciende entre unas cosas y otras a 72 millones de euros anuales sólo de ficha, derechos de imagen aparte.

De nuevo, todo vuelve a ser más o menos lo mismo, esa especie del Día de la Tortuga (en vez del Día de la Marmota, por el nombre con el que el aficionado madridista conoce a Mbappé por su parecido físico con las Tortugas Ninja) que arranca cada 1 de enero. Mbappé acaba contrato en seis meses, la legislación le permite hablar con otros clubes de manera legal para negociar su fichaje y la bola de nueve comienza a hacer enorme... e insoportable.

Incluso los seguidores del club parisino están hartos, como por ejemplo el ex futbolista del club parisino y del Barcelona Christophe Dugarry. El exjugador francés, durante el programa de Rothen en RMC, ha sido contundente. El campeón del mundo admite que "prefiere que se vaya". Y va más allá, Se atreve a afirmar que “está harto”. "Estoy cansado de escuchar tonterías sobre su futuro club cada seis meses".

"Tengo la impresión de que cada seis meses es: ‘Se queda, se va’. Estoy harto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de ser en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar tonterías sobre su futuro club cada seis meses. Estoy harto. No me interesa, ya no me interesa", sentenció.

Y palo a Luis Enrique

"Espero que Mbappé se vaya, de todo corazón. Creo que se está estancando. Encuentro que en sus duelos es cada vez más predecible, le falta fuerza, carácter en la pelea. Encuentro que desaparece con demasiada frecuencia de ciertos combates. La actitud, con los brazos cada día más levantados, envía algo bastante negativo", señaló el ex jugador.

"Quería todos los poderes en el club, ser el líder del equipo y ahora que lo es sentimos que es un niño pequeño. A veces tenemos la impresión de que el traje le queda grande", añadió, antes de pegarle un palo a Luis Enrique, técnico del PSG, de los que escuecen: "Cuando quiere que su equipo ataque, su entrenador le dice que tiene que defender. Cuando quiere jugar por la izquierda, lo ponemos como delantero centro. Me siento un poco perdido, no sentimos una simbiosis".