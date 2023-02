Escándalo ciclista: Fraile y Castroviejo, españoles corriendo bajo otra bandera

Los ciclistas vascos del Inneos están participando en la Volta a la Comunitat Valenciana sin lucir la enseña nacional; el primero optó por la ikurriña y el segundo por el logo de su equipo.

Escándalo en el ciclismo español. Omar Fraile y Jonathan Castroviejo están participando estos días en la Volta a la Comunitat Valenciana, la prueba que, después de la Chalenge de Mallorca, sirve de tradicional inicio a la temporada ciclista en Europa. Los dos corredores españoles forman parte del Inneos Grenadiers, uno de los equipos más potentes del mundo, y cuentan ambos con una trayectoria dilatada que les convierte en dos de los ciclistas más reputados del pelotón internacional.

La noticia ha llegado cuando en el cartel promocional que publicó el equipo británico como prólogo a la prueba ninguno de los dos corredores han aparecido como ciclistas españoles. Omar Fraile prefirió hacerlo junto a la ikurriña, mientras que Castroviejo optó por el logo del equipo que le paga. Así visto, el único "español" que estaría corriendo para Inneos en la Volta sería el joven granadino Carlos Rodríguez, una de las mayores promesas del ciclismo mundial.

Fraile y Castroviejo, campeones de España

Omar Fraile, nacido en la localidad vizcaína de Santurce hace 32 años, presenta en su palmarés una etapa en el Tour de Francia y otra en el Giro de Italia, además de que en 2021 se hizo con el título de campeón de España en ruta, con lo que durante la mayor parte de la temporada pasada lució la bandera rojigualda en su maillot.

Por su parte, Jonathan Castroviejo, de 35 años y nacido en el también municipio vizcaíno de Getxo, ha sido uno de los mejores corredores españoles en la modalidad contrarreloj, no en vamos se impuso en el Campeonato de España contra el crono hasta en cinco ocasiones.

El hecho de que ninguno de los quisiera añadir la bandera de España a la presentación de su equipo no ha pasado desapercibido en las redes sociales, que se han llenado de comentarios críticos hacia esa actitud. Sin ir más lejos, el piloto español Roberto Mehri no ha dudado en contestar: "No le encuentro la gracia a estas tonterías… Me parece una falta de respeto total". Por el momento, ninguno de los dos ciclistas se han manifestado.