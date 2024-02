Araújo, Pedri, Gavi, De Jong...: el Barcelona se prepara para alguna gran venta

La situación económica tan delicada que atraviesa el club azulgrana hace que Joan Laporta se vea obligado a acceder a vender a alguno de sus mejores activos el próximo mercado de verano.

El próximo verano promete ser muy entretenido. Habrá bastantes movimientos y la marcha confirmada de Kylian Mbappé del PSG puede provocar un efecto dominó en el que los grandes clubes vean como se les van yendo estrellas y tengan que acudir al mercado para suplir esas bajas. Lo cierto es que el francés dejará el club parisino, pero su destino todavía es una incógnita, ya que tendrá que aceptar la propuesta final que el Real Madrid le ha puesto sobre la mesa, tal y como hemos informado en exclusiva en ESDIARIO.

Estamos en febrero pero ya los rumores comienzan a salir, más aún después de que Kylian Mbappé comunicara al PSG que el próximo 30 de junio dejará de pertenecer a la disciplina parisina. Al de Bondy se le relaciona con el Real Madrid y el Liverpool, sobre todo con los de Concha Espina, pero ahora también se empieza a hablar de los refuerzos que quiere Nasser Al-Khelaifi para suplir su marcha. Uno de ellos, para la delantera, sería Victor Osimhen, del Nápoles, pero también podrían acabar pescando en el Barcelona.

Clubs that can sign Frenkie de Jong:



- Man United

- Man City

- Liverpool

- Chelsea

- Bayern Munich

- PSG

[@mundodeportivo] pic.twitter.com/JFxc2d1Q51 — 𝐅𝐂𝐁 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄𝐒 🇵🇸 (@updates_fcbarca) February 14, 2024

Y es que la situación económica del cuadro azulgrana sigue sin mejorar y es por ello que Joan Laporta va a tener que acceder a vender a alguno de sus mejores jugadores el próximo verano. Hace tiempo no se hablaba de esto y se especulaba con futbolistas de un valor menor, pero ya se rumorea que alguno de los que más valor tienen van a tener que acabar abandonando la Ciudad Condal y entre ellos podrían estar Pedri, Gavi, Frenkie de Jong o Ronald Araújo.

💬 Xavi: "¿Una salida de Gavi en el PSG? él debe ser uno de los capitanes del Barça en el futuro" pic.twitter.com/NbmP7CgbwW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 16, 2024

Estos días se ha hablado de que el PSG querría habría puesto su punto de mira en dos centrocampistas del Barcelona. Uno de ellos es Frenkie de Jong, que cada verano siempre se habla de él como posible fuente de ingreso, pero el neerlandés está cómodo en la Ciudad Condal y, hasta ahora, no se había planteado su salida, aunque eso podría cambiar. Además, recordar que el Manchester City también se ha interesado en el ex del Ajax. El otro sería Gavi, que sigue con su proceso de recuperación y también habría que estar atentos a ver cómo regresa de la dura lesión que sufrió con la selección española.

Pedri, improbable

En este panorama también aparece Pedri. El centrocampista canario es una de las grandes joyas que tienen los culés y sería el que menos posibilidades tenga de salir. Es fiel aficionado del Barcelona y costaría mucho sacar al ex de la Unión Deportiva Las Palmas del cuadro azulgrana. Posiblemente sería el que mayor precio de salida tenga y su intención es la de no salir, pero si llegase algo irrechazable Joan Laporta se lo acabaría pensando seriamente porque la situación no es positiva.

💰 "Quizás el BARÇA debe VENDER a PEDRI, GAVI y ARAUJO".



‼️ "Un cambio de entrenador no hace nada: necesitan dinero".



La solución de @EduAguirre7 para el Barça, en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/CKx6AWXkDY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 11, 2024

Finalmente entraría en escena un Ronald Araújo que ha sido vinculado en las últimas semanas con el Bayern de Múnich. Se habló que el uruguayo no quiso salir en enero, pero habría dejado la puerta abierta a hacerlo el próximo verano. Su intención también es la de triunfar como azulgrana, pero si le empujan a marcharse no le quedaría otra que aceptarlo. También se escucha el nombre de Jules Koundé, pero el rendimiento del francés ha dejado mucho que desear esta temporada y su precio de salida no sería tan alto.