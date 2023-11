Fallece el ex entrenador inglés del Barcelona Terry Venables a los 80 años

Este domingo el mundo del fútbol se ha vestido de luto al conocerse la noticia de la muerte de Terry Venables, técnico inglés que pasó por el Barcelona y que también dirigió a la selección inglesa. El londinense también tuvo una carrera como futbolista, ya que militó en clubes como el Chelsea y el Tottenham, pero lamentablemente el deporte rey tiene que llorar por la marcha de este entrenador que deja atrás una gran trayectoria profesional.

"Estamos todos profundamente entristecidos por el fallecimiento del ex seleccionador de Inglaterra Terry Venables, un verdadero icono del fútbol. Como una de las figuras más carismáticas del deporte, deja un legado que persiste en la memoria de muchos y que mejoró la reputación mundial del fútbol inglés. Hoy nuestro deporte lamenta la pérdida no sólo de un gran personaje, sino también de un entrenador innovador y con visión de futuro que fue una inspiración para una generación de jugadores y entrenadores ingleses", señaló la FA.

El preparador londinense se convirtió en un héroe de la afición culé al conquistar con el Barça la Liga de la temporada 1984-85, después de 11 temporadas sin hacerlo, además de la Copa de la Liga de la campaña 1985-86, un curso en el que los azulgranas cayeron en la tanda de penaltis contra el Steaua de Bucarest en la final de la Copa de Europa de Sevilla.

El de Dagenham llegó al FC Barcelona con la tarea de sustituir a César Luis Menotti en la era 'post Maradona'. "Venables apostó por un juego muy a la inglesa, con un clásico 4-4-2 en el que destacaba la línea defensiva, con hombres como Gerardo, Migueli y Julio Alberto, y un centro del campo muy trabajador con una figura destacada, el alemán Bernd Schuster. Como guinda del pastel, un delantero oportunista como el escocés Steve Archibald", recuerda el FC Barcelona.

Con dos títulos en el palmarés, Venables abandonó el Barça en septiembre de 1987, después de un inicio de curso 1987-88 bastante complicado, y fue sustituido por Luis Aragonés. Ahora, los culés lloran su muerte, pero también eternos rivales como el Real Madrid han querido tener palabras de homenaje para el inglés.

Además, Venables dirigió a la selección de Inglaterra en la Eurocopa 1996, en la que eliminaron en cuartos a la España de Javier Clemente antes de caer en semifinales. Como futbolista, es el único en representar a Inglaterra en todas las categorías, desde infantil hasta la absoluta -jugó dos encuentros en 1964-.

