SF23: el regalo de San Valentín de Carlos Sainz es un Ferrari bellísimo

El SF23, el nuevo monoplaza con el que Carlos Sainz y Charles Leclerc defenderán el pabellón de Ferrari en el próximo Mundial de Fórmula 1, ha sido presentado esta mañana de San Valentín

Rojo pasión. Rosso Corse. Una belleza estética. El SF23, el nuevo monoplaza con el que Carlos Sainz y Charles Leclerc defenderán el pabellón de Ferrari en el próximo Mundial de Fórmula 1, ha sido presentado esta mañana de San Valentín en Maranello. "Roses are red", proclamaban las cuentas sociales de la Scuderia cuando faltaban pocas horas para que se desvelara el arma roja y latina contra la armada anglosajona en el pináculo del motorsport. Rojo, todo al rojo. Siempre rojo. Essere Ferrari. Una preciosidad sobre ruedas.

Italians do it better, los italianos lo hacen mejor. Y la presentación fue espectacular. 500 espectadores en directo, prueba del vehículo en circuito nada más ser desvelado. Pilotos, probadores, ingenieros... Pasión en cada poro de la piel, en cada centímetro de asfalto, en cada ecuación de los ingenieros. Un Ferrari que incide en su línea de diseño, diferente a los pontones bañera de los Red Bull que han copiado casi todos los equipos. Un alerón trasero diferente, como la cubierta motor. Una línea distinta de trabajo.

See you at 11:25 CET 😉 pic.twitter.com/TJwUT9KiQF — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 14, 2023

Con nuevo team principal, el francés Fred Vasseur,. Acento galo, poco italiano, promesa de hablar el idioma local que encandila a los tiffosi. Inevitable recordar a Jean Todt, el jefe de equipo de la Rossa cuando los títulos de Michael Schumacher. "Lo importante es Ferrari, vamos a apretar con los dos pilotos de manera similar", reseñó el jefe de equipo. Un susto menos para la afición española, que veía a Sainz de escudero de Leclerc, Il Predestinato, el predestinado, desde la primera carrera dada la relación entre ambos. Ambos trabajaron juntos en 2016 en el equipo ART, cuando el monegasco se proclamó campeón de la GP3 (ahora Fórmula 3). Dos años después, en 2018, Vasseur fue jefe de equipo de Sauber cuando Leclerc debutó en la Fórmula 1.

Ferrari no quiere que este Mundial se le escape por dejadez. Justo tras la presentación, el nuevo monoplaza rodó sus primeros kilómetros, en un shakedown de 15 kilómetros, cinco vueltas (tres para Carlos, dos para Charles) en Fiorano, el circuito privado propiedad de la Scuderia y donde prueba sus vehículos, tanto de competición como comerciales. El miércoles tendrá lugar el shakedown real, en el circuito de Imola. No hay un minuto que perder. Asaltar el trono de Red Bull es la misión. Hay faena, y no será sencilla. Pero sí roja.

Sainz: "Estamos preparados"

"El coche es precioso, aún más que el del año pasado. Vamos a probar en este par de vueltas si la instalación es correcta. El monoplaza es fantástico. Presentar el coche en Maranello, en Fiorano, con 500 afcionados en la grada... Ferrari un el único equipo capaz de esto. Ferrari hace a mucha gente feliz incluso en el el día de su presentación. Ha sido un largo invierno para nosotros, en enero el cuerpo me pedía carreras. Hice un test en Fiorano con un coche de 2021 , simulador, reuniones con ingenieros. Estamos todo lo preparados que podemos. Sólo necesito perder un kilo antes de la primera carrera, intento comer solo un plato pero me ponen antipasti y no puedo escaparme de ellos, me encantan".