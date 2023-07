Ancelotti se desata con la llegada de Bellingham: "Quiero probar algo nuevo"

El italiano se muestra contento por la ventana de fichajes de su equipo, rehusa hablar de Mbappé o de Brasil y confirma que habrá cambio de sistema de juego en los blancos

Era un runrún que llevaba un par de semanas atronando por las Redes Sociales, pero ahora ya es oficial: Carlo Ancelotti va a cambiar el dibujo táctico del Real Madrid de cara a la próxima temporada ante la ausencia de Karim Benzema y la llegade de Jude Bellingham. El italiano, en rueda de Prensa improvisada en Los Ángeles, donde el equipo blanco está realizando su estadía de pretemporada, confirmó que su 4-3-3 pasa a mejor vida... salvo catástrofe.

Ancelotti, el mismo que hace un mes se quejaba de que daba muchas ruedas de Prensa durante la temporada ante la obligación de hablar antes y después de cada partido, llegó a Estados Unidos con mono, se plantó ante la Prensa y se dejó preguntar por todo. En algunos temas, ligó series de naturales más que interesantes. En otros, trincherazo y a correr, como al ser preguntado sobre la selección de Brasil (la CBF dice que será su seleccionador desde el 10 de junio de 2024) y Mbappé. Pero hay que ir por partes.

🇺🇸⚽️🎤Antes del entrenamiento del Real Madrid, que hemos visto en RMTV, Ancelotti ha hablado con los medios que estamos aquí en EEUU. Siempre es sinónimo de sentido común el míster, siempre da gusto escucharlo 👇 pic.twitter.com/4qWNqT1txk — Victorio Calero (@VCaleroM) July 20, 2023

Carletto se mostró contento por los fichajes del equipo blanco en este mercado, pese a que el inconformismo del madridista en redes sociales en latente. Y de pasó, confirmó que habrá cambio de sistema. "La plantilla ha mejorado. Quiero probar algo nuevo. Si no sale bien, tenemos el sistema viejo, que tantos éxitos nos dio", aseguró Carletto. "Lo que ha llegado mejora la calidad de la plantilla. Fran García mejora el lateral izquierdo, donde tuvimos problemas la temporada pasada. Con Joselu ganamos en el juego aéreo en el área rival, donde también sufrimos. Güler tiene mucho talento. Es muy joven y creo que la afición va a disfrutar con él. Bellingham es un gran interior con algo que nos faltaba: llegada".

Ni Brasil ni Mbappé

Ancelotti no quiso eludir ningún tema sobre el que fue interrogado, salvo dos. Los dos que más en boga están en el madridismo. De un lado, la noticia de que será seleccionador brasuleño ya en el mes de junio de 2024. Y Ancelotti se puso de perfil. "Nos quitamos esto de encima el primer día. Soy entrenador del Real Madrid, no voy hablar más de este asunto. Tengo un contrato hasta el 20 de junio de 2024. ¿Renovar? No tengo prisa. Veremos lo que pasa".

El otro asunto espinoso es, lógico, el runrún sobre Mbappé. Y Ancelotti demostró ser un señor: "Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid. Puedo hablar de la cantidad de un montón de jugadores nuevos que tenemos. Hablar de quien no está aquí no me parece correcto".