El Clásico entre Madrid y Barcelona que puede decidir LaLiga tiene fecha y hora

La competición liguera de nuestro país ya ha anunciado el día y la hora a la que se disputará el encuentro entre los dos clubes más laureados de nuestro país de la jonrada 32 del campeonato.

Ya conocemos el horario del próximo Clásico que disputarán el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Javier Tebas ha cogido por sorpresa a todos anunciando la fecha y la hora en la que se jugará este choque que puede ser determinante para la lucha por LaLiga EA Sports y que corresponde a la jornada 32 del campeonato. Eso sí, todavía habrá que esperar más de un mes porque el encuentro será pasada la mitad del mes de abril.

LaLiga adelantó este sábado el horario del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona de la jornada 32 de LaLiga EA Sports, que será a las 21.00 el domingo 21 de abril. Aunque aún no se conocen los horarios del resto de la jornada, la patronal anunció el plato fuerte de ese fin de semana, con el duelo entre Madrid y Barça en el Santiago Bernabéu.

El encuentro será el que cierre el domingo, a las 21.00, un Clásico siempre atractivo aunque podría ser que el conjunto de Carlo Ancelotti llegue con el título liguero en el bolsillo, ante la persecución insuficiente de los de Xavi Hernández. Esta opción, a día de hoy, parece la más viable, pero todavía queda mucho por disputarse y los azulgranas están peleando con uñas y dientes para acercarse a los de Concha Espina.

Mbappé jugará con el Real Madrid el primer Clásico de la temporada que viene. Eso ha dicho Tebas.pic.twitter.com/jS6r30XnPX — iñaki aguirregabiria (@iaguirregabiria) March 9, 2024

Hay que recordar que en el Clásico de la ida, el que se jugó en el Estadio Olímpico Lluís Companys, comenzó adelantándose el conjunto culé con un tanto de Ilkay Gündogan, pero Jude Bellingham consiguió empatar la contienda y en el tiempo añadido hacer otro gol que certificaba la remontada de los de Carlo Ancelotti, que asaltaban Montjuic y se llevaban tres puntos importantísimos.

Contra la piratería

Por otro lado, Javier Tebas repasó algunos de los temas de la actualidad del fútbol español y explicó otro paso más en la lucha contra la piratería que podrá ejercer la patronal, gracias a que sabrá la identidad de quienes consuman fútbol ilegal. "El tema es sencillo. El juzgado mercantil de Barcelona ha decretado en un Auto que todas las telecos de este país están obligadas a dar a LaLiga los clientes que contacten a una serie de direcciones IP que Laliga con su equipo antipirateria va a suministrar", explicó este sábado en una entrevista a Movistar Plus.

-"Las telecos de este país están obligadas a dar a La Liga los clientes que se conecten a direcciones IP donde se retransmite el fútbol ilegal".



-"No es una multa, es una reclamación de daños y perjuicios".



Javier Tebas, en #DeportePlus. pic.twitter.com/hKahvI9XYp — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 9, 2024

"No es una multa, pero va a ser es una reclamación de daños y perjuicios. Nosotros reclamaremos y requeriremos a estos clientes que no continúen haciéndolo porque si no se les reclamará daños y perjuicios por medio de los tribunales", añadió.

Real Madrid TV y Vinicius

Además, el dirigente de LaLiga lamentó la "crispación" en torno a los árbitros, señalando a los vídeos de Real Madrid TV. "Los vídeos de Real Madrid TV están creando crispación. Alguien puede estar enfadado con los arbitrajes, pero lo que no puede hacer es crear un estado de crispación que viene ya desde hace bastante tiempo. Como LaLiga estamos intentando que esto no ocurra", dijo.

Javier Tebas sobre Real Madrid TV en #DeportePlus.

pic.twitter.com/hrL746pVbd — iñaki aguirregabiria (@iaguirregabiria) March 9, 2024

"Una cosa es hablar, criticar y otra cosa es crispar, hacer unos vídeos antes de los partidos de la forma que se habla. Desde LaLiga pensamos que no es correcto, que ataca el buen orden deportivo y diría que no está dentro de los valores del Real Madrid", añadió.

También defendió a Vinicius y su reivindicación contra el racismo, pero no compartió la idea de "persecución" que describió Carlo Ancelotti en rueda de prensa. "Es un jugador con características que atraen mucho la atención por lo que es y lo que reivindica. Hay que valorar más que está entre los mejores jugadores del mundo y en la lucha contra el racismo es un ejemplo", dijo Javier Tebas.

"Él lo que quiere es reivindicar un problema que recibe en muchos partidos personalmente y tiene derecho a reivindicarse como persona. Persecución, no. Todo el mundo que se destaca siempre es atacado, pero hay que buscar más los aspectos positivos que tiene", zanjó Javier Tebas.