Marcó el mejor tiempo en el FP2 de Australia, por delante de Leclerc y de Verstappen y aprovechando la lluvia. El podio 101 con la victoria 33 es difícil, pero no parece una quimera

Una bala verde esmeralda, o esperanza, apareció por la recta principal del circuito de Albert Park , en Melboune, sede del Gran Premio de Australia, durante los libres 2 del viernes. La bala verde esmeralda, o esperanza, pasó por la línea de meta. El cronómetro marcó un 1.18.887 que mejoraba el mejor registro del FP2 del curso pasado. La bala verde esmeralda, o esperanza, se situó en primera posición. Alonso F (AST). Alonso Fernando, Aston Martin. El acrónimo utilizado por la Fórmula 1 no podía ser mejor. FAST. Rápido. La bala verde esmeralda, o esperanza, del asturiano, liderando unos entrenamientos libres, buscando su podio 101, el de la vitoria 33. El cielo se abrió, comenzó a jarrear y ahí acabo Alonso: líder. Soñar con la 33 es posible, aunque sea más un sueño que una posibilidad real.

Fue medio de segundo de diferencia respecto a... Charles Leclerc y su Ferrari Los monoplazas rojos parecen algo más competitivos en The Land of Down Under que en los dos Grandes Premios anteriores, y habrá que ver si son capaces de meterse en la pelea con Red Bull, que siguen siendo los grandes favoritos pese a que Verstappen y Checo Pérez, en la FP1, tuvieron dos sustillos importantes que no les impidieron liderar la tabla, con Hamilton intercalado y Alonso cuarto. El holandés fue tercero en la última ronda preparatoria del viernes, pero también le dio tiempo a frustrar la vuelta rápida de Carlos Sainz al interponerse en la trayectoria del madrileño, que acabó quinto. El doble campeón del mundo le pegó un broncazo a su ingeniero por no avisarle de que Sainz llegaba en vuelta, pero al piloto español de Ferrari parece haberle mirado un tuerto en este arranque de Mundial. Poco a poco.

Los que han mejorado un poco, o eso parece, son los Mercedes. Al buen papel de Lewis Hamilton en los primeros libres se añadió el cuarto puesto de Russell en los segundos. El esquema "sin pontones" que tanto irrita al heptacampeón pero no disgusta a su compañero pareció competitivo en Australia. También mejoró algo McLaren, pero es que peor que en los dos Grandes Premios iniciales del curso era imposible hacerlo. Mañana sábado, terceros libres (03:30h a 04:30) y luego, la Clasificación, a las 07:00h. Ahí veremos si la bala verde esmeralda sigue siendo verde esperanza con aroma a 33.