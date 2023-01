La sorprendente (y lógica) petición de Simeone para el derbi ante el Real Madrid

En la previa del partido de mañana, el técnico del Atlético se ha mostrado partidario de ahorrar la prórroga en estos partidos y, en caso de empate, ir directamente a los penaltis.

"Los jugadores están muy cargados de partidos", contestó Simeone en la rueda de prensa previa al derbi de mañana cuando le preguntaron por la posibilidad de que la eliminatoria llegara a los penaltis. "Es una situación del juego donde habría que no ir al alargue (la prórroga), ir directamente a los penaltis".

El técnico del Atlético de Madrid también habló de la buena relación que le une a su colega del banquillo madridista. "Decir que nuestra relación es extraordinaria es excesivo. Lo único que puedo hablar de la relación con Ancelotti, solo en lo referente a su faceta como entrenador, porque no tengo la posibilidad de juntarme con él, aunque me gustaría para aprender porque es una persona muy inteligente... Puedo decir que tengo una muy buena relación, me parece una muy buena persona".

Además, a la hora de analizar al rival, no se centró única y exclusivamente en Vinicius, sino que reconoció que "pensamos en el Real Madrid en equipo. Tiene un montón de herramientas para competir. Llevaremos el partido donde podamos hacerle daño. Tienen jugadores muy importantes, destacar a uno solo te quedas corto", dijo el Cholo justo antes de pronunciar unas palabras con las que podría estar de acuerdo todo el planeta futbolero. "Cuando decide competir bien lo hace muy bien".

Por su parte, Ancelotti confirmó que no podrá contar con ninguno de los futbolistas actualmente lesionados, Tchouameni, Hazard, Lucas Vázquez ni Carvajal, y aceptó la condición de favorito de su equipo para el derbi de mañana. "Puede ser. En teoría somos favoritos, sí. Nuestra ilusión por volver a casa tras dos meses nos va a ayudar, está claro. Jugar con el apoyo de nuestra afición siempre es clave".

Kroos y Modric, ¿nuevamente suplentes?

El técnico italiano reconoció que espera un partido "ante un gran rival al que cuesta ganar" y se mostró abierto a repetir suplencia para Kroos o Modric, como ya ocurriera en Bilbao, para seguir dando minutos a futbolistas como Marco Asensio o Dani Ceballos. "Son profesionales y entienden la calidad que atesora esta plantilla. No necesito explicar mis decisiones. Hablamos a principio de temporada de este tema: es un momento de transición en el equipo y todo el mundo debe entenderlo. Demando comprensión en los veteranos y paciencia en los jóvenes. Esa es la teoría que nos ha llevado al éxito", declaró el entrenador del Real Madrid, que acabó dando su opinión del árbitro del derbi de mañana, el riojano Soto Grado. "Es joven, con personalidad. A mí me gusta".