Nuevo encontronazo de Mbappé con Luis Enrique...y Kylian amenaza al Barcelona

El delantero francés, que fue suplente en el último partido, discutió con el técnico asturiano, pero también tuvo tiempo para lanzar un mensaje al cuadro azulgrana para la Champions League.

Este sábado el PSG recibía al Clermont, colista de la Ligue1, en el Parque de los Príncipes y Luis Enrique tomaba la decisión de dejar a Kylian Mbappé en el banquillo. Parecía que podría ser un nuevo castigo por esa decisión de marcharse, pero lo cierto es que lo hizo con gran parte de los titulares, ya que el asturiano estaba pensando en el duelo de ida de los cuartos de final contra el Barcelona del próximo miércoles.

Kylian Mbappé, que ya ha tenido algún que otro problema con Luis Enrique, salió al campo pasada la hora de juego. El PSG perdía por 0-1 desde que se cumplió la media hora en el partido y sólo fueron capaces de empatar en la recta final del encuentro con el de Bondy en el verde. El que fuera campeón del Mundial en Rusia 2018 asistió a Gonçalo Ramos para que igualara la contienda y consiguiera salvar un punto unos días antes de recibir al Barcelona en el choque de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Pero uno de los momentos más tensos del partido lo protagonizaron Luis Enrique y Kylian Mbappé. Las cámaras de televisión les cazaron discutiendo en la banda durante unos segundos. El delantero francés parecía pedir explicaciones a su entrenador una vez acabado el encuentro y tras el intercambio de palabras y de gestos llamativos ambos se separaron con cara de pocos amigos.

La discussion entre Kylian Mbappé et Luis Enrique après #PSGCF63 👀



De quoi parlent-ils à votre avis❓🫢 pic.twitter.com/cWbOh1asHC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

Por otro lado, Luis Enrique también pasó por la sala de prensa para atender a los periodistas y allí le preguntaron si Kylian Mbappé es el mejor futbolista del mundo en este momento. El técnico asturiano del PSG lanzó un mensaje ambiguo, ya que salió al paso con una respuesta en la que no dijo que sí ni que no. "Yo creo que si tiramos o tiráis de hemeroteca, están respondidas todas las preguntas", comentó el ex entrenador del Barcelona o Celta.

Mbappé advierte al Barcelona

El delantero francés habló con Telefoot para analizar lo que será la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona. El PSG recibirá al cuadro azulgrana el próximo miércoles y Kylian Mbappé ha demostrado tener muchas ganas de impresionar en este choque. "Es el momento de los grandes jugadores. Estoy preparado y como es habitual no voy a esconderme", respondió el capitán de la selección francesa.

💣 MBAPPÉ AVISA al BARÇA:



⭐ "Es el momento de los grandes jugadores. Estoy preparado y no me voy a esconder".



Vía 'Telefoot'. pic.twitter.com/2uhfiAARAC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2024

"Todos los años este período es un punto de inflexión en la temporada", continuó diciendo, ya que se entra en la recta final del curso. "A finales de abril tendremos una indicación del tipo de campaña que vamos a hacer. Estoy seguro de que lo daremos todo, ya el resultado...", añadió Kylian Mbappé confiando en que logrará hacer cosas importantes con el PSG en lo que queda hasta verano, cuando tendrá que disputar la Eurocopa de Alemania y decidirá su futuro, que parece que es jugar en el Real Madrid.