Desvelan cómo han sido las primeras horas de Dani Alves en la cárcel de Brians 1

Diferentes medios catalanes han comenzado a informar acerca del primer día que ha pasado el ex futbolista del Barcelona en la prisión a la que ha sido enviado por presunto abuso sexual.

Desde Cataluña ya han comenzado a desvelar los primeros detalles de cómo han sido las primeras horas de Dani Alves en la cárcel de Brians 1, ubicada en Barcelona. El lateral derecho nacido en Brasil fue encarcelado sin fianza por riesgo de fuga y de momento tendrá que estar en la prisión por presunta agresión sexual hasta que presente algún recurso o hasta que se celebre el juicio. Al ex del PSG o Sevilla, entre otros, le podrían caer entre 4 y 12 años.

Este viernes 20 de enero la jueza decretaba prisión sin fianza debido al riesgo de fuga que existía para Dani Alves. Una posible marcha del futbolista a México o a Brasil hubiera provocado una dificultad mayor para juzgarle por esta supuesta agresión sexual que sucedió el pasado 30 de diciembre en la discoteca de Sutton, en la Ciudad Condal.

Dani Alves ha ingresado en la Prisión de Can Brians 1. En el módulo 5 donde están los presos protegidos. Presos con delitos sexuales o mediáticos. — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) January 20, 2023

El testimonio de la víctima, las contradicciones en las declaraciones del futbolista y el riesgo de fuga ya citado anteriormente han llevado a Dani Alves a la cárcel de Brians 1 y ya se conoce cómo han sido las primeras 24 horas del brasileño en la prisión. Las diferentes informaciones apuntan a que en la primera noche no cenó y que le ha costado comer el día siguiente.

Además, no habría hecho la llamada telefónica a la que tiene derecho al no tener su móvil allí y no recordar ningún número de teléfono de sus personas más cercanas que están en Brasil. Ubicado en el módulo de preventivos, Dani Alves ha recibido la visita de un doctor y un psicólogo para el análisis médico. Respecto a su comportamiento, ha estado poco hablador con otros presos.

Su entorno

Por otro lado, Joana Sanz, pareja de Dani Alves, ha pedido a los periodistas que respeten su privacidad en su domicilio y que no quieran aprovecharse de su dolor, ya que, además, también ha fallecido su madre hace una semana.

Xavi, sobre Dani Alves:



🗨️ "Estoy sorprendido, impactado. En estado de shock. Es un tema de la justicia y dictará lo que sea. Ahí no podemos entrar. En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él. Impactado. No puedo decir más". pic.twitter.com/cbNPOeTdb7 — Relevo (@relevo) January 21, 2023

También habló Xavi Hernández en rueda de prensa. "Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido, impactado, estoy un poco en estado de 'shock' conociendo a Dani. Es un tema de la justicia, la justicia dictará lo que sea. Me sabe muy mal por Dani. Estoy sorprendido por cómo es él con nosotros. Estoy impactado", dijo acerca del brasileño, que ha sido despedido por el Pumas de México.