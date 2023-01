Eric Cantona no se muerde la lengua y carga duramente contra Cristiano Ronaldo

El ex futbolista francés siempre se ha caracterizado por no tener filtros y como leyenda e icono del Manchester United ha dado su opinión, negativa, acerca del delantero luso del Al Nassr.

Cristiano Ronaldo ya está en Arabia Saudí ejercitándose con el Al Nassr, el equipo que escogió después de rescindir su contrato con el Manchester United. Pese a encontrarse en Asia, en el viejo continente todavía no le olvidan y se sigue hablando de él. El último en hacerlo, el díscolo Eric Cantona, una leyenda histórica del conjunto mancuniano.

Durante las últimas semanas parece que las críticas a Cristiano Ronaldo se han normalizado. El cruce de declaraciones con Wayne Rooney, otras de Ten Hag o, incluso, dardos sutiles de algún compañero en la selección portuguesa, tienen al ex futbolista del Real Madrid como el objetivo ahora que se ha marchado a Arabia Saudí.

Mientras Roberto Martínez, nuevo seleccionador de Portugal, ha comentado que hablará con el delantero de Madeira para valorar su continuidad en el combinado luso o no, también ha aparecido Eric Cantona en escena. El francés es un icono del Manchester United que entró en la historia por sus goles, sus expulsiones, agresiones o polémicas fuera de los terrenos de juego.

"Regresó a Mánchester y el United no era el United que dejó. No se da cuenta de que las cosas cambiaron", comentó Eric Cantona respecto a la etapa de Cristiano Ronaldo en el cuadro red devil. El luso se marchó en su día de Old Trafford siendo campeón de Europa y volvió en una situación delicada de un club que ya no compite por grandes títulos.

"Hay dos tipos de veteranos: el que quiere jugar todos los partidos porque todavía cree que tiene 25 años y el que se da cuenta de que no tiene 25 años y que está para ayudar a los jugadores jóvenes, sabe que no jugará todos los encuentros, pero es consciente de que tendrá su momento", comenzó explicando un Eric Cantona que después de dar esta visión ya rajaría de Cristiano Ronaldo a la vez que alabaría a otros veteranos.

Cristiano no se da cuenta

"Hay jugadores que ayudan a los nuevos. Ibrahimovic todavía lo hace en el Milan, Ryan Giggs o el propio Maldini cuando jugaba en el Milan", opinó Eric Cantona antes de rajar del portugués. "Cristiano Ronaldo no se da cuenta que no tiene 25 años. Ya es mayor y no es consciente de que, en lugar de no estar feliz por no jugar todo, debería aceptar la situación", aconsejó el mítico ex futbolista francés.

Además, Eric Cantona también habló sobre como debe un futbolista afrontar sus últimos años de carrera. "No puedo correr tan rápido como cuando tenía 30 años, tengo que aceptarlo del mismo modo que moriré algún día. Es difícil, pero hay que aceptarlo. El final de una carrera es como morir, pero tienes que empezar otra cosa", explicó. "Antes de morir te estás haciendo viejo y tienes que aceptarlo, no puedes hacer las cosas que hacías antes", concluyó.