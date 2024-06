La Masía del Barcelona se expande a Liverpool y Newcastle

El argumentario canterano del Barcelona, aireado por Laporta hace unos pocos días, vuelve a quedar en entredicho: los azulgrana quieren pescar dos estrellas de la Premier

Fue hace dos semanas. Joan Laporta se puso delante de los micrófonos de Barça One, el canal en streaming oficial del club, para darse una entrevista-masaje, en la que sólo faltó que apareciera en un jacuzzi como hacía el fallecido Jesús Gil, ex presidente del Atlético, en Las Noches d Tal y Tal en Telecinco.

En esa transmisión, Laporta arremetía contra el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid tirando de argumentario básico barcelonista. "Prefiero la filosofía del Barça y desarrollar jugadores en la cantera", dijo el presidente del club azulgrana. Pero los cimientos de la Masía se han tambaleado apenas dos semanas después. Porque el Barcelona, como es lógico, tiene previsto acudir al mercado para fichar, y no sólo subir canteranos.

Los elegidos son, según ha desvelado el diario Sport, muy próximo a la directiva azulgrana, el colombiano Luis Díaz (delantero del Liverpool) y el brasileño Bruno Guimaraes, centrocampista del Newcastle. El rotativo barcelonés, incluso, va un paso más allá: si fallan esos jugadores, los sustitutos serían Nico Williams (canterano del Athletic) y Martín Zubimendi (criado en la cantera de la Real Sociedad).

Jugadores, además, no precisamente baratos porque son estrellas de la Premier, la Liga inglesa: sobre los 70 millones de euros el cafetero, sobre los 100 millones el canarinho. Pero por esos fichajes no se enfadará el arzobispo de Barcelona, como sí hizo cuando Cristiano Ronaldo recaló en el Real Madrid en el verano de 2009. Porque el argumentario hay que sostenerlo socialmente. Aunque no haya jacuzzi.