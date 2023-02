Joao Félix no se olvida del Atleti: otro dardo al club, al Cholo y a los hinchas

El futbolista portugués ha vuelto a hablar sobre lo bien que se encuentra en el Chelsea y vuelve a criticar su paso por la capital de España a las órdenes de Simeone en el Metropolitano.

Joao Félix ya ha cumplido más de un mes en Londres y desde la capital de Inglaterra se ha encargado de enviar un nuevo dardo al Atlético de Madrid, al Cholo Simeone... y también a los aficionado rojiblancos. El luso dice sentirse jugando más libremente en el Chelsea, pero en los cuatro partidos que ha disputado con el conjunto blue no ha conseguido ganar ni un solo partido.

“La posición en la que juego y la forma en la que jugamos en el Chelsea es diferente a cómo lo hacía en el Atlético”, comenzó explicando Joao Félix en una entrevista concedida a Eleven Sports. “Claramente tengo mucha más libertad para poner en práctica mi fútbol, para estar a mi mejor nivel para ayudar al equipo”, añadió el ex jugador del Benfica.

Es cierto que Joao Félix está firmando buenas actuaciones con la camiseta del Chelsea, pero los números están ahí y todavía no ha logrado ganar ni un partido. “Trato de divertirme en el campo. La carrera no es larga y termina rápidamente. Tenía 19 años cuando llegué al Atlético y ahora tengo 23. Me siento bien jugador aquí. Sólo es cuestión de obtener resultados y sería perfecto”, explicó el portugués.

Con estas palabras de lo feliz que es en Londres y de la libertad con la que juega manda un claro recado al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone. La relación entre Joao Félix y el técnico argentino no era la mejor porque el luso nunca terminó de explotar y aprovechar todas las oportunidades que el entrenador le dio, por lo que acabó pidiendo salir en este mercado de invierno.

Recado a los colchoneros

Joao Félix llegó al Chelsea en calidad de cedido hasta final de temporada a cambio de 11 millones de euros. En su debut estaba siendo uno de los mejores hasta que llegó la roja directa que marcó su primer partido con la blue. Y recordando ese día también mandó otro recado, pero esta vez a la afición del Atlético: “Estuve 3 años y medio en el Atleti y no tuve ningún cántico, aquí en el primer partido tuve uno”.

El atacante portugués ha disputado otros dos partidos en la Premier League y el Chelsea tampoco ha ganado. Respecto a la Champions League, Joao Félix asegura que el objetivo es ganarla, pero en el choque de ida de los octavos de final frente al Borussia Dortmund cayeron por 1-0 y tendrán que remontar en Stamford Bridge.